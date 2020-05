Seit Wochen sind die Schulen geschlossen, man darf Freunde und Verwandte nicht treffen. Wie geht es euch mit dieser Situation? Ruft an und erzählt es uns in der Sendung!

Moderation: Nikolai Zech

Seit vielen Wochen sind die Schulen geschlossen, man darf seine Freunde und Verwandten nicht treffen. Wie geht es euch mit dieser Situation? Was habt ihr erlebt, wie klappt es mit dem "Homeschooling", wie haltet ihr Kontakt? Welche Ereignissen haben euch gefreut in den letzten Wochen und worüber habt ihr euch richtig geärgert? Was fällt euch leicht, was fällt euch schwer? Wer von euch geht jetzt wieder in die Schule und wie wird das bei euch organisiert? Ihr habt uns in der Sendung angerufen und von euren Erfahrungen erzählt - Dankeschön!