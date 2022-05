Stand: 20.05.2022 15:00 Uhr Suche nach Ersatz von Jörgpeter von Clarenau

Kinder: Russland liefert ja Gas an ganz viele Länder, also Gas und Öl. Jetzt haben sie Angst, dass ihnen das Russland wegnehmen könnte, oder abdrehen - also nicht mehr liefern könnte.

NDR Info Kindernachrichten: Die Länder der Europäischen Union, zu denen auch Deutschland gehört, haben in dieser Woche große Pläne präsentiert. Es geht darum, wie die Länder der EU es möglichst schnell schaffen, von ÖL- und Gas-Lieferungen aus Russland unabhängig zu werden. Jetzt wären die Probleme noch riesig, wenn Russland die Lieferungen von sich aus stoppen würde oder wenn die Länder der EU sofort sagen würden: "Wir wollen euer Öl und euer Gas nicht mehr kaufen."

Deshalb will die EU auf andere Energien setzen. Und schnell soll es gehen.

Kinder: Sie wollen jetzt mehr Windkraft und Sonnenenergie benutzen. Sie wollen mehr Windkraftanlagen und Solaranlagen aufstellen. Sie haben sich überlegt, dass in ein paar Jahren auf jedem Geschäft Solaranlagen befestigt werden sollen und dass auch auf jedem neugebauten Haus sich Solaranlagen befinden sollen.

NDR Info Kindernachrichten: Einfach wird das alles nicht. Und nur mit Wind und Sonne wird ein so energiehungriges Land wie Deutschland auch künftig nicht auskommen. Deshalb gehört zu den Plänen der EU noch mehr. Zum Beispiel etwas, was wir alle tun können: Energie sparen!

Kinder: Sie wollen auch, dass man zu Hause und auch in Betrieben weniger Energie selbst verbraucht. Wir Menschen sollen darauf achten, nicht so viel Strom zu verbrauchen und vor allem die Betriebe, weil die sehr viel verbrauchen, sollen auch aufpassen - oder darauf achten, dass sie nicht so viel Strom verbrauchen. Außerdem wollen sie auch noch Energie aus anderen Ländern bekommen und zwar zum Beispiel aus der USA oder Norwegen.

NDR Info Kindernachrichten: Eines ist klar - unabhängig zu werden von Öl, Gas und Kohle aus Russland, wird viel Kraft kosten und die Bereitschaft, Lebensgewohnheiten zu ändern, zum Beispiel weniger Auto zu fahren. Und viel Geld wird teuer.

Kinder: Die EU möchte jetzt insgesamt Dreihundertmilliarden Euro ausgeben, um das alles zu ermöglichen. Das ist ganz schön viel.

