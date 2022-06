Stand: 10.06.2022 15:00 Uhr Starke Gegner in der Nations League von Caren Busche

NDR Info Kindernachrichten: Viele gucken heute Abend wieder Nations League.

Kinder: Die Nations League ist, wo ganz viele Länder gegeneinander spielen, mit einem Ball, der immer ins gegnerische Tor muss.

NDR Info Kindernachrichten: In der Nations League spielen alle zwei Jahre die Mitgliedsländer des europäischen Fußballverbandes gegeneinander. Sie werden - je nach Stärke - in vier verschiedene Ligen eingeteilt. Deutschland ist in der stärksten Liga A und hat schwere Gegner. Gegen Italien und England hat das Team schon unentschieden gespielt. Und heute Abend müssen die deutschen Nationalspieler wieder ran.

Kinder: Das nächste Spiel ist gegen Ungarn und da müssen sie zeigen was sie können.

NDR Info Kindernachrichten: Drückt ihr dem deutschen Team bei Länderspielen die Daumen? Und wenn ja - welchen Spielern besonders?

Kind: "Mein Lieblingsspieler ist Lewandowski, der ist in der polnischen Mannschaft, der spielt jetzt für Polen und sonst spielt er für Bayern. Aber trotzdem drücke ich der deutschen Mannschaft bei der WM und bei der Nations League die Daumen."

Kind: "Also, ich habe keinen Lieblingsspieler, aber früher war es so, dass wir dann bei der WM, also sonst nie, aber nur bei der WM, haben wir dann was gebastelt, Deutschlandfahnen und so, und nur einmal war irgendwie Deutschland ganz schlecht, und da waren wir dann - glaube ich - irgendwie für ein anderes Land, ich glaube Polen oder so."

Kind: "Ich habe tatsächlich keinen Lieblingsspieler, aber ich drücke ihnen auf jeden Fall die Daumen, dass sie gewinnen werden. Ich gucke es manchmal, WM und sowas, aber nur, wenn mein Vater das auch guckt, weil er sehr großer Fußball-Fan ist."

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Kindernachrichten | 11.06.2022 | 11:40 Uhr