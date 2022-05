Stand: 27.05.2022 15:00 Uhr Schöne Aussichten: Der Sommer beginnt von Anina Pommerenke

NDR Info Kindernachrichten: Laut Kalender dauert es noch gut drei Wochen bis zum offiziellen Sommeranfang. Aber die Meteorologen rechnen anders. Für die Wetterexperten fängt der Sommer schon am 1. Juni – also in der nächsten Woche – an. Und auch wenn das Wetter gerade nicht so richtig mitspielt, fühlt sich vieles schon wie Sommer an. Wir wollten von Hedda, Benjamin und Gabriel aus der Klasse 5 c der Don-Bosco-Schule in Rostock wissen: Seid ihr schon in Sommerstimmung, und (wenn ja:) wie macht sich die bemerkbar?

Gabriel: Ich bin schon in Sommerstimmung, ich freue mich schon ganz doll, dass ich nach Sachsen-Anhalt fahre, da werde ich ein internationales Fußball-Turnier haben.

Hedda: Ich mag den Sommer, weil dann hier draußen auf der Straße viel mehr Kinder rumlaufen und wir dann besser zusammenspielen können als im Winter, weil es ihnen dann zu kalt ist und sie lieber drinnen sitzen. Aber kurz vor dem Zeugnis ist es so, dass sehr viele Tests geschrieben werden und wir dann auch drinnen sitzen und lernen müssen.

Benjamin: Mit Sommer verbinde ich eigentlich, dass es sehr warm ist.)) Hier ist es gerade ziemlich bewölkt, deswegen bin ich noch nicht so in Sommerstimmung. Im Sommer spiele ich gerne draußen Federball und andere Sachen, für die der Sommer halt da ist, die man schlecht in anderen Jahreszeiten machen kann.

