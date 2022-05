Stand: 20.05.2022 15:00 Uhr Nervenkitzel für Fußball-Fans von Jörgpeter von Clarenau

Kinder: Fußball ist im Moment richtig spannend. In dieser Woche gab es ein Spiel von Eintracht Frankfurt gegen Glasgow Rangers. Das war ein richtig spannendes Spiel, weil insgesamt hat dann Frankfurt gewonnen, durchs Elfmeter-Schießen. Also der Torwart, der hat einen Elfmeter gehalten. Die Frankfurter Fans feiern ja jetzt total, aber die Hamburger sind noch total aufgeregt und gespannt, weil die noch von der zweiten Liga in die erste Liga aufrutschen können. Die sind, glaube ich, sehr aufgeregt.

NDR Info Kindernachrichten: Ob der HSV es zurück in die Bundeslage schafft, wissen wir am Montag-Abend. Heute gibt es auch ein interessantes Spiel: Das deutsche Pokalfinale. Wir wollten von den Kindern aus der Arche-Schule in Waren an der Müritz wissen: Fiebert ihr bei Sportübertragungen mit oder findet ihr es seltsam, wenn andere vorm Fernseher ausrasten?

Kind: "Nur, wenn Deutschland spielt und bei uns ist das dann so, dass wir sehr viele Getränke haben und auch Essen und dass, ja also, dass wir auch alle in richtiger Stimmung sind."

Kind: "Ich guck nicht ganz so gerne Sportsendungen, ich finde das eher ein bisschen langweilig. Ich mache wenn dann lieber selber Sport, aber meine Freundin, die feiert auch immer richtig mit."

Kind: "Ja meine Freundin aus der Schule, die guckt das eigentlich fast immer. Die guckt auch richtig gerne Formel Eins und die flippt da auch aus."

Kind: "Mein Onkel guckt HSV und mein Opa, der guckt allgemein Fußball. Also, entweder sie sind sehr glücklich, oder sie sind halt enttäuscht und haben dann halt nur noch schlechte Laune."

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Kindernachrichten | 21.05.2022 | 11:40 Uhr