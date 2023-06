Stand: 30.06.2023 15:00 Uhr Kindernachrichten: Dringend gesucht von Anina Pommerenke

NDR Info Kindernachrichten: In ganz Deutschland fehlen Lehrerinnen und Lehrer. Um mehr Menschen für den Beruf zu begeistern, gibt es eine Menge neue Ideen - in dieser Woche haben zum Beispiel Politiker in Hamburg und Schleswig-Holstein Pläne dafür vorgestellt.

Kinder: In Hamburg ist es so, dass man jetzt keinen 1,8 NC Schulabschluss mehr braucht. Der kann auch schlechter sein, wegen dem Lehrermangel, dass man neue Lehrer bekommt. Auch Personen, die Maschinenbau oder irgendwas mit Kunst gelernt haben, können jetzt viel leichter Lehrer werden als normal. Wenn man jetzt zum Beispiel Mathe studiert, kann man einfach mitten im Studium sagen: "Ich möchte Lehrer werden" und sich dann noch beim Lehramt anmelden.

NDR Info Kindernachrichten: Die Bildungsministerin von Schleswig-Holstein, Karin Prien, möchte unter anderem gerne, dass Lehrer, die aktuell in Teilzeit arbeiten, wieder mehr Unterrichtsstunden übernehmen. Außerdem sollen angehende Lehrkräfte schon während des Studiums besser dabei beraten werden, wo sie am Ende überhaupt gebraucht werden - sie sollen auch Übernachtungskosten bezahlt bekommen, wenn sie ein Praktikum an einer Schule machen, die weit von ihrem Wohnort entfernt ist. Und zu diesem Thema wollten wir von Emil, Greta, Heda und Leo aus Stralsund wissen:

"Was findest du toll am Lehrerberuf – und was stellst du dir schwierig vor?"

Kind: "Ich stelle es mir schwierig vor, dass man den Kindern etwas beibringt und alle zuhören müssen. Es gibt auch immer ein/ zwei 'Problemkinder' in einer Klasse, das ist glaube ich in jeder Klasse so, die dann zum Schweigen zu bringen, ist ziemlich schwer."

Kind: "Was ich toll finde ist, dass Lehrer die gleichen Schulferien haben wie Schüler, nur halt ein zwei Tage weniger für die Vorbereitung für die Klassen."

Kind: "Ich finde toll am Lehrerjob, dass du viel mit Kindern und Jugendlichen hantierst. Was ich nicht so cool finden würde, dass es in vielen Klassen Problemkinder gibt, die sehr frech zu dir sind und das nervt bestimmt. Dieser Kontakt mit den Kindern, aber auch einfach das Wissen weiterzugeben. Ist auch ein schönes Gefühl, wenn man weiß, die Kinder werden sich später an mich erinnern. Aber das Problem ist, dass einige keine Lust haben zu lernen."

Kind: "Dass man den Kindern Wissen vermitteln kann, dass sie dann diesen Aha-Effekt haben. Das schlechte finde ich: Dass die Eltern von den SChülern manchmal ganz schön nerven können."

