Stand: 09.06.2023 15:00 Uhr Kindernachrichten: Zerstörter Staudamm von Janine Albrecht

Kinder: In der Ukraine ist ein Staudamm zusammengebrochen.

NDR Info Kindernachrichten: Der Kawochka-Staudamm am Fluss Dnipro im Süden der Ukraine. So ein Damm ist eine große Mauer, man nennt das auch Talsperre.

Diese Mauer hält das Wasser eines Flusses auf, staut ihn. Dadurch entsteht ein See. Der Kachowka-Stausee ist riesig – er ist 100 Mal größer als einer der größten Stauseen in Deutschland. Er wirkt wie ein Meer.

Rund 18 Milliarden Kubikmeter Wasser - das an der Stelle, wo der Damm gebrochen ist, in unfassbaren Mengen herausfließt.

Kinder: Es wurden viele Ortschaften überflutet und viele Menschen mussten fliehen. Die Ukraine fordert auch die Menschen in der Ukraine auf, dass sie ihre Tiere nicht anleinen, denn wenn das Wasser zu denen kommt, dann können sich die Tiere vielleicht auch noch retten. Jetzt ist auch eine Katastrophe für die Ukraine.

NDR Info Kindernachrichten: Wer für diese Katastrophe verantwortlich ist, ist noch nicht klar:

Kinder: Es gibt drei Möglichkeiten: Und zwar, dass entweder die Ukraine es selber war, Russland das gemacht hat oder dass der Staudamm schon leicht angeschossen war und der Staudamm kaputtgegangen ist, wegen des Wasserdrucks.

NDR Info Kindernachrichten: Der ukrainische Präsident Selenskyj will untersuchen lassen, warum der Staudamm gebrochen ist. Jetzt stehen aber erst einmal die Menschen in dem Katastrophengebiet im Vordergrund. Auch Deutschland hilft.

Kinder: „Das THW, das ist das Technische Hilfswerk, das geht gerade in die Ukraine und hilft den Leuten. Das THW auch mit LKW, mit Versorgung für die Ukraine, dass die Menschen in den überschwemmten Gebieten sicher sind. Und wenn alles überschwemmt ist, dann funktioniert auch kein Strom und das dreckige Wasser, kann auch da rein gehen, wo das saubere Wasser gefiltert wird und deswegen geht das THW in die Ukraine und pumpt zum Beispiel Wasser aus den Häusern oder sie säubern das Wasser in den Kläranlagen.

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Kindernachrichten | 10.06.2023 | 11:40 Uhr