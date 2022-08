Stand: 26.08.2022 15:00 Uhr Kindernachrichten: Zeit für die Ernte von Jörgpeter von Clarenau

Kinder: Ein großes Thema ist aktuell die Ernte, da so viele Trecker auf der Straße fahren und wie man auch von der Straße oft sehen kann, wie die großen Mähdrescher ernten. Mais, Gerste, Weizen, Raps und sowas alles.

NDR Info Kindernachrichten: Wegen der Trockenheit in diesem Jahr hatten sich viele, die von der Landwirtschaft leben, Sorgen um die Ernte gemacht. Doch jetzt zeichnet sich ab: Insgesamt halten sich Schäden und Ernteausfälle in Grenzen.

Kinder: In manchen Gegenden sind die Bauern sehr zufrieden, in anderen war die Ernte nicht so gut. Das ist immer von der Lage abhängig, wo sich der Betrieb befindet. Es war dieses Jahr sehr trocken und hat sehr wenig geregnet. Mein Vater hat auch einen eigenen Landwirtschaftsbetrieb, ja, er ist ganz zufrieden.

NDR Info Kindernachrichten: Viel Arbeit gibt es jetzt auch für alle, die kleine und große Gärten und Gemüsebeete angelegt haben. Denen helfen bei der Ernte nicht riesige Maschinen, sondern stabile Knie und zupackende Hände.

Kinder: Die haben eher mehr mit Unkrautzupfen zu tun, denn das Unkraut macht ihnen auch die Ernte schwer. Denn das kann sich gut entwickeln bei fast allen Temperarturen.

NDR Info Kindernachrichten: Im Spätsommer und im Herbst ist das Essen, das uns die Natur bietet, besonders vielseitig. Immer mehr Menschen achten darauf, sich gesund zu ernähren. Die freuen sich über alles, was aus der Nähe und frisch vom Feld kommt.

Kinder: Am günstigsten ist es, wenn man etwas aus dem Garten selber pflücken kann, oder eben wenn man etwas aus der Region bekommen kann. Das ist am besten. Da spart man erstens Geld, man ist auch gut zur Umwelt. Das heißt, dass dann kein LKW das dann transportieren muss. Dann ist gar kein Co2-Ausstoß und es schmeckt immer am besten aus dem eigenen Garten.

