Stand: 14.04.2023 15:00 Uhr Kindernachrichten: Wirbel um verratene Pläne von Caren Busche

Kinder: In den USA wurden gerade geheime Dokumente veröffentlicht. Und in den Papieren, da geht es um den Ukraine-Krieg.

NDR Info Kindernachrichten: Diese Woche gab es viel Wirbel um streng geheime Papiere aus den USA. Sie sind vor einiger Zeit im Internet in sozialen Medien aufgetaucht und die Aufregung war riesengroß. Denn es geht um brisante Papiere der Regierung, die auf keinen Fall an die Öffentlichkeit kommen sollten. Zum Beispiel, wie die Ukraine in dem Krieg gegen Russland mit Waffenlieferungen unterstützt werden soll. Die Regierung in den USA hat sofort versucht herauszufinden, wie diese geheimen Dokumente ins Internet gekommen sind:

Kinder: Ob die stimmen und wer das veröffentlicht hat.

NDR Info Kindernachrichten: Mittlerweile wurde ein Verdächtiger festgenommen. Es handelt sich um einen 21 Jahre alten Mitarbeiter des Militärs. Das wird jetzt alles genau untersucht. Sollte er verurteilt werden, droht ihm eine lange Gefängnisstrafe.Und dieser Fall hat auch dazu geführt, dass in den USA darüber diskutiert wird, ob zu viele Menschen Zugang zu geheimen Informationen haben.

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Kindernachrichten | 15.04.2023 | 11:40 Uhr