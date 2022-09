Stand: 09.09.2022 15:00 Uhr Kindernachrichten: Wirbel um Atomkraft von Jörgpeter von Clarenau

Kinder: In Deutschland wurde gerade viel darüber diskutiert, ob die Atomkraftwerke vielleicht noch etwas länger weiterlaufen sollen, damit wir Stromvorräte haben. Darum gibt es gerade sehr großen Streit, ob die weitergeführt werden sollen oder nicht.

NDR Info Kindernachrichten: Viele Menschen machen sich Sorgen wegen der sprunghaft steigenden Preise für Energie. Vor allem für das Heizen, aber auch für Strom müssen wir schon jetzt viel mehr bezahlen als bisher. Weil viele nicht mehr wissen, wie sie immer höher werdenden Rechnungen begleichen sollen, hat die Regierung Hilfszahlungen beschlossen. Auch Firmen und Handwerksbetriebe, die wegen der Energiekosten in Not geraten, sollen Hilfe vom Staat bekommen. Darüber wurde in dieser Woche im Bundestag diskutiert. Die Oppositionsparteien, also die politischen Parteien, die nicht an der Regierung beteiligt sind, haben die Pläne der Regierung kritisiert.

Besonders heftig wurde darüber gestritten, ob es dabei bleiben soll, die drei noch laufenden Atomkraftwerke zum Jahresende abzuschalten:

Die Parteien CDU und CSU haben gefordert, dass die Kraftwerke unbedingt noch weiter Strom produzieren sollen, weil Strom in Deutschland knapp werden könnte. Die Regierungsparteien wollen am Ausstieg aus der Atomenergie festhalten. Sie sagen, die Atomkraft ist zu riskant. Vor mehr als zehn Jahren hatte es einen schlimmen Unfall in einem japanischen Atomkraftwerk gegeben.

Kinder: 2011 in Fukushima ist ein Atomkraftwerk so zusagen explodiert - und dieses Gebiet kann man eigentlich heute immer noch nicht betreten, weil immer noch so viel radioaktive Strahlung da ist, dass es einen krank machen würde….das ist einfach Atomkraft - da muss man sehr vorsichtig mit sein.

NDR Info Kindernachrichten: Nach dem Unfall in Japan hatte die deutsche Regierung unter Kanzlerin Merkel entschieden, aus der Kernenergie auszusteigen.

Kinder: Nach dem Fukushima-Unfall wurde es in Deutschland beschlossen, dass die Atomkraftwerke nur bis Ende 2022 - das haben wir jetzt ja auch bald - sollen die eigentlich nur genutzt werden und danach abgestellt werden. Aber jetzt wurde der Vorschlag gemacht, dass wir die weiter führen - wegen der Energiekrise, ja.

NDR Info Kindernachrichten: Die Regierung hat gesagt, dass es für zwei Atomkraftwerke unter bestimmten Umständen noch einige Monate weitergehen könnte. Doch spätestens im April soll in Deutschland kein Atomkraftwerk mehr in Betrieb sein.

