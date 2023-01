Stand: 20.01.2023 15:00 Uhr Kindernachrichten: Wiederanpfiff nach zwei Monaten von Caren Busche

Kinder: Die Bundesliga fängt jetzt wieder aus der Winterpause an und viele Fußballfans freuen sich jetzt auf die ersten Spiele.

NDR Info Kindernachrichten: Viele sind schon gespannt, wie es in der Rückrunde weitergeht! Werden die Bayern wieder Meister? Und bleiben Wolfsburg und Bremen so gut wie vor der Winterpause?

Wir haben Diana, Julia, Theo, Emily aus Mecklenburg-Vorpommern gefragt: Wie ist das bei euch? Habt ihr schon wieder so richtig Lust auf großen Fußball – oder lässt euch die Rückkehr der Profis eher kalt?

Kind: "Die Fußballer interessieren mich auch und ich würde die auch gerne mal wieder Fußballspielen sehen. Und vielleicht hätte ich auch gerne mal ein Autogramm."

Kind: "Also, ich bin jetzt nicht so richtig der Fußballfan, wenn zum Beispiel mal Deutschland spielt, gucke ich gerne zu, aber sonst eigentlicht nicht."

Kind: "Ich interessiere mich gar nicht für Fußball und mir ist auch egal, wer da spielt."

Kind: "Ich bin jetzt nicht der Meinung, dass Fußball so wichtig ist, ich mache keinen Sport und sehr viel Fernsehen gucke ich auch nicht, außer Quatsch."

