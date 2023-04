Stand: 21.04.2023 15:00 Uhr Kindernachrichten: Wieder Probleme an Bahnhöfen und Flughäfen von Jonas Valentin Weber

Kinder: Es wurde diese Woche wieder sehr, sehr viel gestreikt – bei den Bahnhöfen und den Flughäfen. Streik bedeutet, dass die Mitarbeiter dann den Tag nicht arbeiten. Zum Beispiel haben beim Flughafen Hamburg und Düsseldorf ganz viele Leute gestreikt. Hunderte Flüge sind ausgefallen und tausende Menschen mussten warten. Am Freitag sind vor allem sehr viele Züge ausgefallen.

NDR Info Kindernachrichten: Ja, zwei Tage ging an mehreren Flughäfen gar nichts mehr. Allein in Hamburg sind Donnerstag und Freitag alle rund 300 Starts ausgefallen - viele Menschen mussten ihren Flug verschieben. Und auch bei der Bahn sind gestern viele Züge nicht gefahren.

Kinder: Ich glaub, dass ist auch, weil die Mitarbeiter zu wenig Geld bekommen. Die Lebensmittel werden ja auch immer teurer, und wenn die nicht mehr Geld bekommen, können sie auch das vielleicht irgendwann nicht mehr bezahlen. Weil die Leute mehr Geld brauchen, weil die Preise sehr gestiegen sind, um sich die Sachen immer noch leisten zu können.

NDR Info Kindernachrichten: Fast alles, was man zum Leben braucht, ist in letzter Zeit teurer geworden: Neben Lebensmittel zum Beispiel auch der Sprit an den Tankstellen oder Gas oder Öl für die Heizung.

Allerdings kann man deshalb nicht einfach sagen: Ich arbeite heute nicht. Dass gestreikt wird, entscheiden die Gewerkschaften. Das ist wie ein Verein, da kann jeder Mitarbeiter Mitglied werden. Alle zusammen wählen dann Leute - also Vertreter -, die dann mit den Chefs über den Lohn verhandeln. Und wenn es da keine Einigung gibt, dann können die Gewerkschaften sagen: "Jetzt wird gestreikt!"

Kinder: Die Gewerkschaften setzen sich zum Beispiel ein für die Leute, die am Wochenende arbeiten müssen. Die Gewerkschaft will zum Beispiel erreichen, dass die Mitarbeiter dafür mehr bezahlt werden. Nächste Woche gibt es wieder neue Verhandlungen.

