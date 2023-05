Stand: 12.05.2023 15:00 Uhr Kindernachrichten: Wie wird Schule richtig gut? von Jörgpeter von Clarenau

NDR Info Kindernachrichten: Und dann wurden in dieser Woche ja noch wichtige Preise verliehen. Gekürt wurden die besten Lehrerinnen und Lehrer. Eine der begehrten Auszeichnungen ging in den Norden: Nach Norderstedt. Da wurden 120 Schülerinnen und Schüler zu Architekten und Baumeistern und errichteten ein "Tiny House" auf dem Schulhof. Angeleitet von Lehrerinnen und Lehrern, die die Kinder mit ihrer Begeisterung ansteckten.

Wir fragen die Kinder aus dem Corvey Gymnasium in Hamburg: Was muss eine Lehrerin oder ein Lehrer vor allem können, um vielleicht auch mal preisverdächtig zu sein?

Kind: "Er soll einen guten Humor haben."

Kind: "Ich finde Lehrer und Lehrerinnen sollten nicht so streng sein, dass am Ende irgendein Kind nach Hause geht und sich dann schlecht fühlt, weil der Lehrer oder die Lehrerin es angemotzt hat"

Kind: "Ich finde das wichtigste, was ein Lehrer oder Lehrerin tun könnte, ist fair sein, manche Lehrer haben ein Lieblingskind und diese darf dann manchmal etwas mehr machen und das finde ich unfair."

Kind: "Wenn jetzt die ganze Klasse durcheinander brüllt und man niemanden mehr versteht, dann lernt man auch meist gar nichts und deswegen sollten Lehrer auch schon ein bisschen streng sein."

