Stand: 12.05.2023 15:00 Uhr Kindernachrichten: Wie gefährlich sind E-Scooter? von Jörgpeter von Clarenau

Kinder: In Deutschland gibt es immer mehr Unfälle mit E-Scootern. Ein E-Roller ist ein Roller, nur, dass du nicht deine Füße vom Boden und nach hinten ziehen musst, damit das Ding sich bewegt, sondern, dass der automatisch fährt und du eigentlich nur noch deine Hände ans Lenkrad halten musst, die stehen eigentlich überall rum und du kannst eine App runterladen und da dein Handy ranklemmen und einen Code eingeben und dann kannst du losfahren.

NDR Info Kindernachrichten: Kein Wunder, dass E-Scooter sehr beliebt sind. Und man darf sie schon ab 14 Jahren fahren. Aber leider sind sie eben auch gefährlich. Fachleute, die sich um das Thema "Sicherheit im Straßenverkehr" kümmern, haben jetzt beunruhigende Zahlen vorgelegt. Es gibt viel zu viele Unfälle mit E-Scootern. Auch die Kinder, mit denen wir gesprochen haben, haben schon gefährliche Situationen damit erlebt.

Kinder: Ich bin einmal fast mit so einem, der einfach quer herum stand, zusammengeprallt, aber es ist dann zum Glück nichts passiert, man soll auch eigentlich nur alleine darauf fahren, aber viele fahren zu Zweit. Ich habe mal einen gesehen, der in einen Fluss geworfen wurde - warum macht man das? Gehen die Teile dadurch kaputt? Und läuft das irgendetwas aus in die Natur? Das ist dann eher umweltschädlich nicht umweltfreundlich.

NDR Info Kindernachrichten: Viel wird jetzt darüber diskutiert, ob es strengere Regeln für die Benutzung von E-Scootern geben muss. Und mehr Kontrollen. Am besten wäre es natürlich, wenn alle die Scooter in Zukunft einfach verantwortungsvoll benutzen.

Kinder: Wenn man damit schon fährt, dann muss man sich auch richtig darauf konzentrieren, das ist so wie beim Fahrradfahren - da guckt man auch nicht einfach in die Gegend und wenn man fährt so "Mhmhm, schöne Gegend hier". Der Adrenalinkick ist schnell und um die Kurven, aber du fährst einmal schnell, dann rast du in ein Auto und du fährst nie wieder schnell.

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Kindernachrichten | 13.05.2023 | 11:40 Uhr