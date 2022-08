Stand: 29.07.2022 15:00 Uhr Kindernachrichten: Wer wird Europameister? von Anina Pommerenke

Kinder: In München findet gerade ein sehr großer Sportwettkampf statt. Es ist halt ein großes Fest, zum Beispiel werden da Radfahren und Beachvolleyball gespielt. Und da kommen ganz viele Sportler hin und die wollen alle Europameister werden. Die Stimmung ist da so richtig „yeah, wooh“ – ganz aufgeregt.

NDR Info Kindernachrichten: Immerhin treten bei den European Championships ja auch Europas beste Athletinnen und Athleten in neun Sportarten an und alle wollen gerne Europameister werden. Wir wollten von Tim, Julia und Niklas aus Rostock wissen, in welcher Sportart würdet ihr denn am liebsten antreten?

Kind: "Ich würde gerne mal so einen Kanu-Wettbewerb machen, das Paddeln macht Spaß – es ist zwar auch anstrengend, aber es macht bestimmt Spaß."

Kind: "Ich würde wahrscheinlich Beachvolleyball oder Triathlon nehmen, ich spiele Volleyball und ich habe schon seit ich klein war, Triathlon gemacht."

Kind: "Rostock ist nah an der Ostsee, da würde ich gerne mal Beachvolleyball spielen, weil man sich auch richtig gut hinschmeißen kann und so. Ich würde es einfach nur aus Spaß spielen, weil so eine Meisterschaft anstrengend ist."

