Stand: 12.05.2023 15:00 Uhr Kindernachrichten: Wer kümmert sich um die Geflüchteten? von Jörgpeter von Clarenau

Kinder: Diese Woche haben sich viele wichtige Politiker in Berlin getroffen. Das große Thema dabei war die Situation der Flüchtlinge. Es wurde auch viel über Geld verhandelt. Ich habe gehört, dass jetzt ganz viele Flüchtlinge aus der Ukraine kommen und aus Syrien, aber, dass man die nicht alle unterbringen kann.

NDR Info Kindernachrichten: Stundenlang haben sich die wichtigsten Politikerinnen und Politiker aus den 16 Bundesländern mit Bundeskanzler Olaf Scholz und weiteren wichtigen Leuten aus der Bundesregierung getroffen. Es ging um ein ernstes Problem.

Kinder: Deutschland nimmt immer mehr Flüchtlinge auf und jetzt wird nicht wirklich Platz gefunden, weil es einfach keinen gibt.

NDR Info Kindernachrichten: Seit vielen Wochen kommen Hilferufe aus Städten und Gemeinden, die oft nicht mehr wissen, wie sie neu eintreffende Flüchtlinge unterbringen und versorgen sorgen. Überall wird das Geld knapp. Es wird auch schwieriger, Flüchtlingskinder in den Schulen unterzubringen. Und wohl die größte Sorge ist die Frage: Wo können die Familien wohnen? Das Leben in Notunterkünften ist auf Dauer schwer zu ertragen. Doch wie findet man für alle ein Dach über dem Kopf?

Kinder: Ich habe halt auch gehört, dass wir nicht mehr genug Unterkünfte haben und dass Neue gebaut werden müssen. Es ist sehr schwer, wenn du in Hamburg lebst, eine neue Wohnung zu finden. Und als Flüchtling ist es nochmal viel schwieriger, weil du musst ja auch Akten abgeben, woher kommst du, es ist eigentlich fast unmöglich zurzeit, ich weiß nicht, was da passieren muss, dass so viele Leute aus der Ukraine, aus Afghanistan, aus Syrien überhaupt ne Wohnung bekommen

NDR Info Kindernachrichten: Viele sind auch nach dem sogenannten "Flüchtlingsgipfel" skeptisch, ob es gelingt, die Probleme in den Griff zu bekommen. Immerhin stellt die Bundesregierung jetzt eine Milliarde Euro zusätzlich zur Verfügung. Doch die Experten sagen, dass auch dieses viele Geld bei weitem nicht reichen wird. Am Ende wurde beschlossen, dass man sich im November wieder trifft. Bis dahin sollen Fachleute sich Lösungen für die drängendsten Probleme überlegen.

