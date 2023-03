Stand: 03.03.2023 18:00 Uhr Kindernachrichten: Weniger Werbung für Süßes und Fettiges von Jörgpeter von Clarenau

Kinder: Es soll im Fernsehen keine Werbung mehr für Schokolade oder Gummibärchen laufen und auch in der Nähe von Schulen und Kitas - da auf diesen Werbebildschirmen, da soll das dann auch nicht mehr gezeigt werden.

NDR Info Kindernachrichten: Könnte bei uns bald die Werbung für Süßigkeiten und andere ungesunde Lebensmittel verboten werden? Ein wichtiger Mann in unserer Bundesregierung - der Landwirtschaftsminister Cem Özdemir - wünscht sich das, jedenfalls für Werbung, die sich an Kinder wendet. Viele Millionen Euros geben die Hersteller von Süßigkeiten jedes Jahr für Werbespots und Plakate aus und kurbeln so den Verkauf an. Oft ist die Werbung auf Kinder ausgerichtet - und vor allem viele kleinere Kinder lassen sich davon stark beeinflussen.

Kinder: Wenn Kinder jetzt zu viel Süßes essen, dass sie dann daran gewöhnt sind, und auch immer mehr Süßes essen wollen. Wenn sie immer, immer weiter machen, wenn sie älter sind, also erwachsen, dass sie dann Krankheiten bekommen können und sehr übergewichtig werden.

NDR Info Kindernachrichten: Gesundheitsexperten warnen vor der sogenannten Fehl-Ernährung. Sie sagen, dass durch Corona die Probleme größer geworden sind. Als die Schulen geschlossen waren und viele Kinder beim Home-Schooling zu Hause waren.

Kinder: Viele haben sich auch nicht mehr bewegt, weil sie einfach auf dem Sofa saßen und YouTube oder sowas geguckt haben. Die haben da fettige Dinge wie Pommes, Chips und andere Dinge, und vor allem auch Süßigkeiten gegessen.

NDR Info Kindernachrichten: Schon länger diskutieren die Politiker darüber, wie man Kinder vor der Werbung für gesundheitsschädliches Essen schützen kann. Ob ein (teilweises) Werbeverbot für Süßigkeiten, ähnlich wie bei der Reklame für Zigaretten und Alkohol, tatsächlich kommen wird, ist aber noch längst nicht gesagt. Denn es gibt auch schon Kritik an dem Vorschlag. Mit Werbung wird viel Geld verdient - und davon leben auch eine Menge Menschen. Auch in der Bundesregierung sind sich die Politiker nicht einig in Sachen Verbot.

Dieses Thema hat die Kinder aus dem Corveygymnasium besonders interessiert. Sie haben unserem Reporter Florian Jacobsen erzählt, ob sie selbst schwach werden, wenn sie gut gemachte Werbung für Süßes, Salziges und Fettes sehen:

Kind: "Ich guck jetzt nicht viel Fernsehen, aber wenn man dann so durch die Landschaft fährt und diese Werbetafeln sieht, bekommt man schon Lust auf Süßes."

Kind: "Es macht schon ein bisschen mit mir, also, natürlich wenn Du da Werbung siehst, denkt jeder: 'Boah, das sieht ganz cool aus, das will ich unbedingt essen!'."

Kind: "Ich bekomme schon Lust, durch Werbung, auf Süßes, Salziges oder Fettiges, weil ich dann einfach nochmal daran erinnert werde, wie lecker das eigentlich schon ist, wenn die da irgend so einen Spot machen. Mmmhh … oder so?"

Kind: "Also, als ich klein war, bei Schokoeiern, wenn ich die so gesehen hab, dass da so Spielzeug drin ist, dann wollt ich die auch immer haben und das hat mir auch immer sehr Lust auf Süßigkeiten gemacht."

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Kindernachrichten | 04.03.2023 | 11:40 Uhr