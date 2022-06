Stand: 17.06.2022 15:00 Uhr Kindernachrichten: Weniger Gas aus Russland von Janine Albrecht

Kinder: Das meiste Gas kommt aus Russland.

NDR Info Kindernachrichten: Und seit dieser Woche hat das russische Energieunternehmen Gazprom seine Gas-Lieferungen nach Deutschland noch einmal verringert. Mit der Begründung, dass sich eine Reparatur an der Leitung, der Pipeline, verzögere. Das halten viele Politikerinnen und Politiker in Deutschland für einen vorgeschobenen Grund.

Kinder: Das Problem ist, Heizungen werden mit Gas betrieben und weitere Sachen. Das wird schon Auswirkungen haben, wenn wir kein Gas mehr haben.

NDR Info Kindernachrichten: So schlimm ist im Moment auf jeden Fall noch nicht - die Gas-Speicher sind mehr als zur Hälfte voll. Außerdem ist ja jetzt Sommer. Aber Gas wird nicht nur zum Heizen gebraucht, sondern auch für die Herstellung vieler Dinge:

Kinder: Viele Fabriken und das wird unserer Wirtschaft, glaube ich, sehr schaden.

NDR Info Kindernachrichten: Auch für warmes Wasser brauchen wir Gas. Und Strom wird daraus gemacht. Deshalb hat Wirtschaftsminister Habeck, der sich auch um die Energieversorgung kümmert, diese Woche wieder zum Energiesparen aufgerufen.

Kinder: Man sollte auf jeden Fall vielleicht Samstag- oder Sonntagmorgens - oder wann auch immer - nicht so lange duschen. Und man sollte auch nur heizen, wenn es wirklich nötig ist: Wenn es draußen 30 Grad sind, muss ja nicht wirklich drinnen geheizt werden. Man sollte hier und da mal gucken, dass man nicht so viel verbraucht. Die Handys nicht so lange aufladen, weil Strom wird auch manchmal durch Gas erzeugt.

