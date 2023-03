Stand: 24.03.2023 18:00 Uhr Kindernachrichten: Weltkarte des Glücks von Caren Busche

Kinder: Es wurde jetzt ein Bericht herausgegeben, welche Menschen in welchen Ländern am glücklichsten sind, welches das glücklichste Land ist. Finnland ist meistens immer auf Platz 1 des glücklichsten Landes der Welt und so auch dieses Jahr.

Und auf Platz 2 ist Dänemark, aber leider ist Deutschland nur auf Platz 16.

NDR Info Kindernachrichten: Wahrscheinlich sind alle gerne glücklich. Manche Leute haben auch ein besonderes Talent, andere glücklich zu machen.

Wir haben Romy, Mia, Clarissa und Felix gefragt: "Kennt ihr das: Andere so zu überraschen oder so für sie da zu sein, dass sie glücklich darüber sind?"

Kind: "Gestern hatte mein Vater Geburtstag und ich habe ihm etwas geschenkt und dann hat sich mein Vater sehr darüber gefreut. Und wenn mein Vater sich freut, dann macht mich das auch glücklich."

Kind: "Ich habe ein kleines Geschwisterkind, einen kleinen Bruder, und der freut sich auch, wenn ich ihm ein kleines Spielzeugauto mitbringe. Und wenn er sich darüber freut, dann macht mich das selber auch glücklich."

Kind: "Manchmal, wenn ich meinen Eltern etwas schenke, entweder was Selbstgemachtes oder wenn ich Ihnen eine Kleinigkeit kaufe, dann freuen sie sich immer richtig drüber und dann freue ich mich halt, dass es ihnen gefällt."

Kind: "Also, es freut mich auch selber immer sehr, wenn ich jetzt irgendwie alten Leuten helfe. Dann freuen die sich selber immer sehr darüber und das macht mich auch selber dann glücklich."

