Stand: 12.05.2023 15:00 Uhr Kindernachrichten: Welches Lied wird Europas Nummer 1? von Jörgpeter von Clarenau

Kinder: Heute Abend ist der ESC. Der Eurovision Song Contest - da gucken die, wer die beste Musik macht, da gibt es eine Jury, die entscheidet zum Teil und das Publikum entscheidet, für Deutschland, also für uns, tritt "Lord oft the Lost" mit "Blood and Glitter" auf und ich freu mich schon darauf.

NDR Info Kindernachrichten: Fast 200 Millionen Menschen auf der ganzen Welt verfolgen das große Spektakel und diskutieren mit, wer wohl die beste Show abliefert. Der Aufwand für das Festival ist riesig.

Kinder: Letztes Jahr hat die Ukraine gewonnen, deshalb sollte es jetzt eigentlich in der Ukraine stattfinden, aber weil da immer noch Krieg ist, wird das nicht gehen und deshalb findet das jetzt in Liverpool statt - in Großbritannien.

NDR Info Kindernachrichten: Die Kinder, mit denen wir gesprochen haben, haben mit den Eltern hart verhandelt und dürfen heute Abend ausnahmsweise länger aufbleiben.

Kinder: Ich muss sagen, der Eurovision Song Contest ist immer sehr cool, eigentlich so toll einfach zu zeigen, was wer kann. Mir ist eigentlich nur wichtig, dass ich es gucke - gerne mit ein bisschen Chips oder Snacks. Ich freue mich schon sehr darauf, weil ich in Oldesloe bin bei meinem Opa und mein Opa hat meistens eine andere Meinung und sagt "Die machen sich da ja zum Affen" und so, weil so ist halt deren Generation, aber sehr witzig sich darüber zu streiten, wer jetzt das bessere Land war.

