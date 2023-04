Stand: 28.04.2023 15:00 Uhr Kindernachrichten: Weißt du schon, was du später mal werden willst? von Anina Pommerenke

NDR Info Kindernachrichten: Auch in diesem Jahr gab es ein riesiges Interesse am Girl's- und Boy's-Day. Einen Tag lang durften Schülerinnen und Schüler einen Ausflug in die Arbeitswelt machen. Wir wollten von Fiete, Max, Maila und Hannah von der Grundschule am Margaretenplatz aus Rostock wissen: "Welche Jobs interessieren euch am meisten?"

Kind: "Ich interessiere mich für Fahrzeuge: Also, ich würde entweder bei den Piloten gucken, Lokführer, Busführer oder Straßenbahnfahrer."

Kind: "Also, ich würde gerne Koch oder Bäckerin werden. Ich mochte das auch sehr, wenn ich immer bei meiner Mama mitgemacht habe."

Kind: "Also, ich würde später gerne Polizist werden, weil man da viel mit Sport macht und das mag ich sehr gerne. Aber auch dass man da so rumkniffelt an Fällen."

Kind: "Ich würde Wissenschaftlerin werden, weil das meistens nur Männer machen und ich wollte das auch mal machen, weil das sehr wenige Frauen machen."

