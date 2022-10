Stand: 21.10.2022 15:00 Uhr Kindernachrichten: Weihnachtszeit im Supermarkt von Anina Pommerenke

Kinder: In vielen Supermärkten sieht man jetzt schon viel Weihnachtschokolade und Weihnachtsmänner herumstehen. Dabei ist es ja noch zwei Monate bis Weihnachten hin.

NDR Info Kindernachrichten: Schoko-Weihnachtsmänner, Lebkuchen, Marzipankartoffeln und vieles mehr stehen schon in den Supermarktregalen. Einige Leute finden das viel zu früh. Für sie geht dabei auch ein bisschen das Besondere an Weihnachten verloren.

Wir wollten deswegen von Felix, Layla, Marlene, Katharina und Paula wissen, esst ihr jetzt schon Weihnachtssüßigkeiten oder passen sie doch besser in die Adventszeit?

Paula: "Ich mag sehr gerne Lebkuchen und würde den auch jetzt schon gerne essen."

Katharina: "Ich esse für mein Leben gerne Schokolade und Süßes, aber ich finde, man könnte auch erstmal noch ganz normale Sachen reinstellen."

Marlene: "Ich esse zwar gerne Weihnachtsplätzchen, aber die kann man ja auch an Weihnachten backen, dann werden die viel besser schmecken, weil es in der Weihnachtszeit ist und dann sind sie ganz frisch."

Layla: "Ich hab' halt schon Weihnachtsplätzchen gekauft, eigentlich ist ja noch kein Weihnachten, aber ich habe sie trotzdem gegessen."

Felix: "Wenn man es das ganze Jahr essen würde, dann wäre es ja nichts Besonderes. Weihnachtsschokolade nur zu Weihnachten!"

