Stand: 05.05.2023 15:00 Uhr Kindernachrichten: Warnung vor überlasteter Erde von Caren Busche

Kinder: Wir haben jetzt schon im Mai den ganzen Rohstoff verbraucht, der eigentlich für dieses ganze Jahr schon ausgerechnet war, für das Jahr 2023.

NDR Info Kindernachrichten: Am Donnerstag war der sogenannte deutsche Erdüberlastungstag. Das bedeutet, an dem Tag haben wir in Deutschland im Prinzip schon alles aufgebraucht, was die Erde uns für dieses Jahr zur Verfügung gestellt hat. Rein rechnerisch zumindest. Ausgerechnet haben das Fachleute von einer Umweltorganisation.

Man kann sich das so vorstellen, dass wir auf der Erde jedes Jahr einen bestimmten Vorrat haben. Eine bestimmte Menge Fische, eine bestimmte Menge Energie, eine bestimme Menge Holz und vieles mehr. Und der Vorrat, der eigentlich für dieses Jahr vorgesehen war, den haben wir in Deutschland jetzt schon aufgebraucht. Das bedeutet, wir verbrauchen mehr, als da ist. Aber damit quetschen wir die Erde aus wie eine Zitrone. Denn eigentlich wird alles, was wir jetzt noch mehr verbrauchen, für später oder woanders auf der Welt gebraucht.

Der Erdüberlastungstag ist ein symbolischer Tag - er wird jedes Jahr berechnet. Er soll zeigen, dass wir über unsere Verhältnisse leben. Deutschland ist dabei besonders verschwenderisch. Würden alle Länder so viele natürliche Ressourcen verbrauchen wie wir, wären drei Erden notwendig, sagen Umweltschützer.

Kinder: Da können wir selbst noch drauf achten, dass wir vielleicht nicht so viel davon verschwenden und manche Sachen auch wiederverwerten, damit halt die Umwelt weiterlebt.

