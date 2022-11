Stand: 25.11.2022 11:15 Uhr Kindernachrichten: Vorfreude auf Weihnachten von Janine Albrecht

Kinder: Morgen beginnt ja die Adventszeit und für viele Menschen ist das eine sehr wichtige Zeit. Zum Bespiel für die Christen, für die ist das eine der der wichtigsten Zeiten im Jahr. Für andere Menschen ist das einfach eine sehr schöne Zeit, um es sich im Haus gemütlich zu machen, um Kakao zu trinken, oder auf den Weihnachtsmarkt gehen oder irgendwas Schönes zu machen.

NDR Info Kindernachrichten: Und für die Geschäfte ist es schön, wenn sie viel verkaufen – und gerade in der Weihnachtszeit hoffen Händler darauf.

NDR Info Kindernachrichten: Wir haben Mattis, Philine, Svea und Carla gefragt, was für sie zur Adventszeit dazu gehört:

Kind: Tannenbäume, Adventskränze, Schokoweihnachtsmänner und ich finde es auch immer schön, wenn draußen Schnee liegt.

Kind: Weihnachten ist die Zeit der Liebe und man kriegt ganz viele Geschenke und es brennen Kerzen und die ganze Stimmung ist so schön, so ein bisschen entspannend.

Kind: Letztens lag ja Schnee und das fand ich schon so richtig weihnachtlich.

Kind: Für mich gehört in die Adventszeit ein Adventskalender und auf jeden Fall auch was Backen, Plätzchen backen und ich finde die Weihnachtszeit am tollsten, weil man da sehr viel Zeit mit der Familie verbringt.

