Stand: 07.10.2022 15:00 Uhr Kindernachrichten: Viel Arbeit im Klassenzimmer von Janine Albrecht

Kinder: In dieser Woche gibt es den Welttag der Lehrer.

NDR Info Kindernachrichten: Er soll daran erinnern, wie wichtig dieser Beruf ist. Dabei wurde auch auf Probleme in den Schulen hingewiesen. Zum Beispiel, dass es zu wenig Lehrerinnen und Lehrer gibt und auch deshalb die Arbeit an den Schulen immer mehr wird. Der Weltlehrertag soll aber auch zeigen, dass es ein schöner Beruf ist.

Wir haben Jonathan, Lisa, Lukas und Leonie aus der Europaschule Pädagogium Schweringefragt, was sie am Lehrerberuf toll oder nicht so toll finden:

Kind: "Also, am Lehrer-Sein finde ich toll, wenn man den Kindern hilft, man kann auch seine Meinung sagen. Und was ich jetzt nicht so toll finde, wenn die Klasse ganz doll rumbrüllt und wenn man sich einmal umdreht, die Klasse laut ist."

Kind: "Es könnte daran schön sein, dass man Kindern um sich hat, und ihnen viel beibringt, und sie mal überrascht mit einer Klassenfahrt und mit den schöne Ausflüge macht. Die negativen Sachen sind, dass man manchmal sehr unter Stress steht, und dann musst du ganz schnell in die andere Klasse."

Kind: "Damit man Kindern was beibringen kann, weil ich dann mit Kindern zu tun habe und dann ich auch helfen kann. Was nicht so schön ist, dass manche Kinder nicht so gut zuhören und auch mal laut werden."

Kind: "Mir würde am Lehrerberuf gefallen, dass ich mit den Kindern lernen kann und dass sie Spaß haben. Ich glaube nicht so schön ist an dem Beruf, dass man schlechte Noten an die Schüler und Schülerinnen vergeben muss."

