Kindernachrichten: Versprechen an die Ukraine

Kinder: Deutschland und andere Länder wollen die Ukraine weiter unterstützen.

NDR Info Kindernachrichten: Denn in der Ukraine herrscht weiter Krieg. Auch diese Woche gab es wieder oft Luftalarm, weil russische Raketen auf Städte und Häuser in der Ukraine geflogen sind. Nach wie vor sind viele Menschen auf der Flucht – allein nach Deutschland sind mehr als eine Million Ukrainer gekommen. Am letzten Sonntag war zum ersten Mal seit Beginn des Krieges der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj bei uns und hat in Berlin unter anderem den deutschen Bundeskanzler Olaf Scholz getroffen.

Kinder: Um sich halt so ein bisschen zu bedanken, glaube ich. Deutschland unterstützt die Ukraine mit Waffen, mit Ausrüstung, aber auch mit Panzern. Und dann halt noch Raketenabwehrsysteme.

NDR Info Kindernachrichten: Auch andere Länder in Europa wollen der Ukraine weiterhin dabei helfen, sich zu verteidigen. Großbritannien und die Niederlande wollen Piloten ausbilden und Kampf-Flugzeuge liefern.

Bei seinem Besuch in Deutschland konnte sich der ukrainische Präsident auch über eine besondere Auszeichnung freuen: den Aachener Karlspreis. Den hat er nicht nur für sich, sondern für alle Ukrainer überreicht bekommen. Eine große Ehre! Diesen berühmten Preis bekommen nämlich nur Menschen, die besonders wichtige Dinge für Europa gemacht haben.

