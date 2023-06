Stand: 23.06.2023 15:53 Uhr Kindernachrichten: Unwetter-Alarm in Deutschland von Jörgpeter von Clarenau

Kinder: Es gibt gerade viele Unwetter in Deutschland mit zum Beispiel Gewitter oder starkem Regen. Es gab Hagelkörnerfall, wo die Hagelkörner bis zu 5 cm groß waren und manche Straßen sind schon überschwemmt.

NDR Info Kindernachrichten: Was da am Donnerstag vom Westen heraufzog, war selbst für Wetter-Experten außergewöhnlich. Ein riesiges Regenband sorgte in weiten Teilen Deutschlands für ungewöhnlich starke Niederschläge. Es gab Überschwemmungen, schwere Gewitter und gefährliche Windböen. Das Radio brachte immer wieder Warnungen und die Feuerwehren waren in Alarmbereitschaft.

Kinder: Wenn es ganz lange trocken ist, und dann kommt Regen, dann kann das Wasser nicht in den Boden einsinken und dann gibt es Fluten.

NDR Info Kindernachrichten: Die Vorsichtsmaßnahmen waren besonders sorgfältig, denn bei vielen waren die Erinnerungen an eine Katastrophe noch wach, die vor zwei Jahren Tod und Verwüstung brachte.

Kinder: Vor so einem Unglück wie vor 2 Jahren hatten die Menschen Angst. Es hat angefangen mit heftigen Regenfällen und irgendwann wurden die kleinen Regenfälle zu immer größeren und die Bäche sind angeschwollen und über die Ufer getreten - so wurden ganze Dörfer oder sogar Städte überschwemmt.

NDR Info Kindernachrichten: Zum Glück hat es diesmal keine solche Katastrophe gegeben. Aber viele Schäden - vor allem durch die riesigen Mengen Wasser, die in kurzer Zeit vom Himmel fielen.

Kinder: Es kann auch sein, dass die Keller mit Wasser gefüllt werden und dann musst Du reinwaten, um alles rauszuholen, was Dir da drin wichtig ist. Und die Feuerwehr muss auch meistens einmal anrücken und das Wasser rauspumpen.

NDR Info Kindernachrichten: Für die Profis von Polizei und Feuerwehr, die mit Aufräumarbeiten alle Hände voll zu tun hatten, gab es viel Lob.

Kinder: Die Feuerwehr hat sich gut auf das Unwetter vorbereitet, so dass sie jetzt auch vielen Einsätzen helfen können.

