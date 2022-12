Stand: 16.12.2022 11:15 Uhr Kindernachrichten: Unterrichtsausfall und fehlende Medikamente von Caren Busche

Kinder: Im Moment sind ganz viele Erwachsene und Kinder in Deutschland krank. Es ist auch Winter und deswegen erkälten sich Viele. Und auch die Kinderkrankenhäuser sind überfüllt und das betrifft vor allem viele Kleinkinder.

NDR Info Kindernachrichten: In den letzten Jahren gab es wegen Corona strenge Abstandsregeln und es mussten Masken getragen werden. Deswegen haben sich viele Erkältungsviren nicht so ausgebreitet wie sonst. In diesem Jahr ist das anders. Grippe-Viren haben sich zum Beispiel früher verbreitet als üblich, sodass es Viele erwischt hat. Aber auch andere Erkältungsviren gehen um - und das hat Folgen.

Kinder: Ich hab gehört, dass in den Schulen ganz viele Lehrer und auch Schüler krank sind. Bei mir in der Schule ist es auch so, dass sehr viele Leute krank sind, sehr Viele fehlen oft, die Lehrer sind auch häufig krank. Und deswegen gibt es keinen Unterricht. Bei mir in der Schule ist es auch so, dass viele Lehrer im Moment krank sind.

NDR Info Kindernachrichten: Viele Kinder verpassen also gerade den Unterricht, weil sie mit Fieber, Husten oder Schnupfen im Bett liegen. Aber es gibt auch viele Vertretungsstunden oder der Unterricht fällt ganz aus, weil zu viele Lehrkräfte fehlen. Und - wer dann in die Apotheke geht, um beispielsweise Fiebermittel zu kaufen, bekommt häufig die Antwort: "Tut mir leid, das haben wir gerade nicht vorrätig."

Kinder: Ich hab mitbekommen, dass da sehr viele Medikamente so fehlen, und es gibt auch sehr viele Lieferschwierigkeiten und deshalb können nicht so viele Medikamente hergestellt werden. Viele Wirkstoffe kommen aus anderen Ländern, wie zum Beispiel aus China. Und im Moment gibt es Bestellschwierigkeiten und deswegen können Firmen im Moment nicht so viele Sachen anbieten.

NDR Info Kindernachrichten: Ein Grund für die Lieferschwierigkeiten ist die Corona-Pandemie. Denn viele Medikamente werden in Asien hergestellt. Und durch die Lockdowns und Quarantäne-Regeln konnten nicht so viele Wirkstoffe nach Deutschland verschifft werden wie sonst. So fehlen hier jetzt einige Medikamente in den Apotheken.

Kinder: Und weil so viele Menschen krank sind, ist es blöd, dass immer keine Medikamente so schnell reinkommen können.

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Kindernachrichten | 17.12.2022 | 11:40 Uhr