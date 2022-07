Stand: 22.07.2022 15:00 Uhr Kindernachrichten: Überraschung bei Mathe-WM von Anina Pommerenke

Kinder: Ich habe gehört, dass in der letzten Woche eine Mathematik-WM stattgefunden hat. Und gewonnen hat ein Junge aus Indien. Dabei ist er erst zwölf. Er musste zehn zehnstellige Zahlen im Kopf zusammenzählen.

NDR Info Kindernachrichten: Damit hatte wirklich keiner gerechnet: Der zwölf Jahre alte Aaryan Shukla aus Indien hat sich bei dem Wettbewerb gegen 34 Konkurrentinnen und Konkurrenten aus der ganzen Welt durchgesetzt. Auf dem Programm standen ganz unterschiedliche sehr schwere Matheaufgaben – die man gewöhnlicherweise wohl eher mit einem Taschenrechner lösen würde. Der kam aber bei der Weltmeisterschaft im Kopfrechnen logischerweise nicht zum Einsatz.

Um solche Aufgaben wie bei der WM zu lösen, muss man schon ein echtes Rechengenie sein. Im Alltag hilft es schon, wenn man mal schnell etwas zusammenrechnen kann – zum Beispiel, wenn man nicht weiß, ob man genug Geld für einen Einkauf dabeihat. Aber mit Mathe und Zahlen haben viele auch so ihre Probleme.

Wir haben Paula, Adrina und Carla, von der Albert-Schweizer-Schule in Hamburg gefragt: Seid ihr gut im Rechnen – und wenn ja: Habt ihr Tipps für die, die sich schwertun?

Kind: Ich habe einen Tipp für alle, die es nicht so gut können, vielleicht können sie in den Ferien ein bisschen lernen. Ich mag besonders schriftliches Dividieren – ich mag überhaupt nicht geteilt rechnen, denn da muss man die Zahlen so teilen und das kann ich nicht so gut.

Kind: Ich bin zwar nicht die Beste in Mathe. Man kann aber auch Lehrer oder Lehrer*innen anrufen und fragen, ob sie die Aufgabe erklären können. Eltern sind dafür auch da.

Kind: Also ich bin jetzt nicht der Hammer im Rechnen – ich bin so okay. Für alle, denen das Rechnen schwerfällt: Lasst euch von eurer Mami noch mal das Einmaleins nach dem Essen abfragen.

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Kindernachrichten | 23.07.2022 | 11:40 Uhr