Stand: 01.07.2022 15:00 Uhr Kindernachrichten: Treffen zum Ukraine-Krieg von Jörgpeter von Clarenau

Kinder: Diese Woche wurde ein sehr großes Treffen von Politikern über die Ukraine geredet und haben gesprochen, wie es so weiter gehen sollte.

NDR Info Kindernachrichten: In Deutschland und in Spanien gab es in dieser Woche wichtige internationale Konferenzen. Gipfeltreffen nennt man das, wenn die Mächtigen der Welt zusammenkommen und darüber reden, wie man gemeinsam Probleme lösen oder wenigstens besser in den Griff bekommen kann. Probleme gibt es reichlich zurzeit. Die größten Sorgen haben mit dem Krieg in der Ukraine zu tun. Vor vier Monaten sind russische Soldaten in die Ukraine einmarschiert. Bomben und Raketen haben große Zerstörungen verursacht. Es wird erbittert gekämpft. Jeden Tag gibt es Tote und Verletzte, darunter auch viele Zivilisten, also die ganz normale Bevölkerung, die gar nicht selbst an den Kämpfen beteiligt ist. Die Auswirkungen dieses Krieges und was man tun kann, um ihn zu beenden, darum ging es vor allem bei den großen Treffen der Regierungschefs.

Kinder: Die meisten Länder aus Europa sind auf der Seite von der Ukraine. Die Ukraine will ja gerne, dass ein paar Nato-Länder Waffen oder wichtige militärische Sachen in die Ukraine schicken, damit die Ukraine weiter ihr Land gegen Russland verteidigen kann.

NDR Info Kindernachrichten: Bundeskanzler Scholz hat gesagt, mit das Wichtigste in dieser Woche sei es gewesen, dass man sich "untergehakt" habe. Damit meint er, dass die Regierungen der wichtigsten westlichen Länder alles Entscheidende gemeinsam verabreden, nach der Devise "Gemeinsam sind wir stark".

Dazu passt eine wichtige Entscheidung der Länder Schweden und Finnland: Beide wollen dem Bündnis NATO beitreten. Die anderen NATO-Länder haben diesem Wunsch jetzt zugestimmt. Die NATO-Mitglieder haben sich gegenseitig ein Versprechen gegeben: Wenn eines der Länder angegriffen wird, helfen alle anderen mit, den Angriff abzuwehren. Mit der Verstärkung der NATO wollen sie ein Zeichen der Stärke setzen - vor allem gegenüber dem russischen Präsidenten Putin. Der will, dass Schweden und Finnland neutral bleiben und sich nicht mit den Ländern der NATO verbünden.

Kinder: Eigentlich weiß ich nicht so genau, wo Schweden und Finnland liegen, aber ich habe hier eine Weltkarte und da sehe ich, dass Finnland und Schweden sehr nahe an Russland sind und Russland, dass habe ich in den Nachrichten gehört, will eigentlich keine Nato-Länder an seiner Grenze haben.

NDR Info Kindernachrichten: Nicht nur die Regierungschefs vieler Länder wollen die Ukraine weiter unterstützen. Hunderttausenden ukrainischer Flüchtlinge wurden in Westeuropa freundlich aufgenommen. Unter ihnen sind - auch bei uns im Norden - Tausende ukrainische Kinder im Schulalter. Viele helfen, damit sie sich schnell eingewöhnen. Und sie erleben Solidarität und Mitgefühl.

Kinder: In unserer Schule hatten wir schon zwei Schweigeminuten und ich find es einfach nur grausam, was da passiert. Menschen müssen in Kellern harren, Gebäude werden einfach so zerstört und wir haben es hier gut und erschrecken uns vielleicht mal vor einem Blitz. Die in der Ukraine, die haben gefühlt die ganze Zeit Blitze, nur das es Raketen sind.

