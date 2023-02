Stand: 24.02.2023 18:00 Uhr Kindernachrichten: Trauriger Jahrestag von Caren Busche

Kinder: Diese Woche gab es einen sehr traurigen Jahrestag, weil genau vor einem Jahr der Krieg zwischen der Ukraine und Russland losgegangen ist.

NDR Info Kindernachrichten: Am 24. Februar 2022 haben russische Soldaten die Ukraine überfallen. Noch immer wird gekämpft, viele Menschen in der Ukraine haben kein Zuhause mehr, zehntausende sind gestorben und Millionen sind auf der Flucht. Auch viele russische Soldaten sind gestorben.

Kinder: Ich glaube auch, dass vor allem die Menschen in der Ukraine und auch in Russland eigentlich sehr Angst um ihr Leben haben. Es ist natürlich richtig schlimm, auch für die Kinder, die müssen sich in Kellern verstecken. Und da werden auch Häuser zerstört und das zerstört auch deren Leben.

NDR Info Kindernachrichten: Den Jahrestag haben viele Politiker auf der ganzen Welt dafür genutzt, noch einmal ganz klar zu fordern, dass dieser russische Angriffskrieg ein Ende haben muss und dass Russland sich zurückzieht.

Kinder: Viele Länder wollen, dass der Krieg zu Ende geht, und das will wahrscheinlich auch jeder.

NDR Info Kindernachrichten: Es gab sehr viele Gedenkveranstaltungen an dem Jahrestag, um an die Kriegsopfer zu erinnern. Und es haben sich auch bei uns in Norddeutschland viele Menschen auf den Straßen versammelt, um zu zeigen, dass sie an der Seite der Ukraine stehen: In Hamburg gab es zum Beispiel mittags eine Schweigeminute - währenddessen fuhren auch Busse und Bahnen nicht. Damit sollte ein starkes Zeichen für Frieden gesetzt werden.

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Kindernachrichten | 25.02.2023 | 11:40 Uhr