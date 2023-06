Stand: 16.06.2023 16:05 Uhr Kindernachrichten: Traumjob für 14-Jährigen von Caren Busche

Kinder: In dieser Woche gab es eine sehr außergewöhnliche Meldung. Und zwar hat ein 14-Jähriger einen Job angenommen.

NDR Info Kindernachrichten: Der Junge heißt Kairan Quasi und kommt aus den USA.Er fängt nächsten Monat bei dem Raumfahrtunternehmen Space-X an und soll sich dort um Satelliten im Weltall kümmern, mit denen man auf der ganzen Welt ins Internet kommt.

Kinder: Für die meisten Jobs muss man ja richtig eine Ausbildung machen und wenn man die nicht hat, könnte man da gar nichts machen.

NDR Info Kindernachrichten: Bei Kairan ging alles ganz schnell. Obwohl erst 14 ist – hat er schon in Kalifornien studiert. Seine Lehrer und seine Eltern hatten schon in der Grundschule gemerkt, dass er unterfordert ist. Also hat er Spezialunterricht bekommen und sehr schnell viele Programmiersprachen gelernt. So kam er schon mit elf Jahren zu seinem Informatikstudium. Also - wenn andere Kinder in der 5. oder 6. Klasse sind. Und jetzt, drei Jahre später, ist er schon Ingenieur.

