Kindernachrichten: Trauerfeier für Uwe Seeler

Kinder: In Hamburg gab es eine Trauerfeier für den ehemaligen Fußballspieler Uwe Seeler. Der war früher auch ganz berühmt – zum Beispiel wie Ronaldo. Es sind ganz viele Leute traurig, weil Uwe Seeler ein ganz großes Vorbild von denen war. Er hat in Hamburg gespielt und hat nie die Mannschaft gewechselt, obwohl ihm sehr viele Mannschaften sehr viel Geld zum Wechseln angeboten haben. Geld hat ihn nicht beeindruckt, er wollte aus Spaß und aus Liebe beim HSV weiterspielen.

NDR Info Kindernachrichten: Uwe Seeler hat nicht nur in seiner Karriere als Fußballer viele Menschen berührt. Obwohl er eine tolle Karriere gemacht hat, viele Jahre in der Bundesliga und auch in der Deutschen Fußballnationalmannschaft gespielt hat, bei vier Weltmeisterschaften dabei und zu seiner Zeit ein großer Star war, hat er sich nie wie einer aufgeführt. Er ist bodenständig geblieben. Davon erzählen auch sehr viele Menschen, die Uwe Seeler mal persönlich getroffen haben. Sie sagen, er war freundlich und unkompliziert, hat mit Fans geplaudert und war auch immer für einen Selfie-Wunsch zu haben. Weil er so beliebt war hatte er auch den Spitznamen „Uns Uwe“ – seine Frau hat ihn aber auch gerne „Dicker“ genannt. Gestorben ist Uwe Seeler schon im Juli im Alter von 85 Jahren, aber diese Woche hatten auch die Fans die Möglichkeit, im Volksparkstadion in Hamburg von ihm Abschied zu nehmen. Sogar der Bundeskanzler ist gekommen.

Kinder: Ganz viele Leute, auch Freunde, haben an ihn erinnert, dass er halt ein ganz guter Mensch war. Und er wollte keine traurige Abschlussfeier, sondern eine glückliche, sodass die Leute sich gut an ihn erinnern können.

