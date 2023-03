Stand: 10.03.2023 18:00 Uhr Kindernachrichten: Trauer und Entsetzen von Jörgpeter von Clarenau

Kinder: Ein Mann ging in die Kirche, in der Nacht, und schoss wild um sich und dabei wurden leider sieben Menschen ermordet. Am Ende erschoss er sich selbst.

NDR Info Kindernachrichten: Das Entsetzen ist groß nach der Gewalttat am vergangenen Donnerstag. Ein Mann war in Hamburg mit einer Waffe in ein Gebäude gestürmt und hat auf Menschen geschossen, die sich dort versammelt hatten. Sieben Menschen und der Täter starben. Viele wurden verletzt.

Das Verbrechen hat viele Menschen aufgewühlt und es macht Angst, auch vielen Erwachsenen. Und gerade, wenn so etwas Schlimmes ganz bei uns in der Nähe passiert, macht es Angst, auch vielen Erwachsenen. Wir haben mit einer Expertin gesprochen, der Diplom-Psychologin Elisabeth Raffauf: "Kann man etwas tun gegen die Angst?"

Elisabeth Raffauf: "Das ist etwas, das Menschen Angst macht, Erwachsenen und Kindern. Und da ist es gut zu sagen: "Mit wem kann ich darüber reden? Wie kann ich diese Angst erstmal auf mehrere Schultern verteilen?“ und erstmal hören auch: "Dein Gefühl ist richtig, das ist angemessen. Wenn man sowas hört, macht einem das Angst.“ Manchmal kann es einem auch einfach helfen, dass einen jemand in den Arm nimmt und sagt: "Es ist alles gut."

NDR Info Kindernachrichten: Wir haben Elisabeth Raffauf auch gefragt, was man noch tun kann, wenn man aufgewühlt ist und einfach nicht versteht, warum ein Mensch so etwas Furchtbares tut.

Elisabeth Raffauf: "Viele Menschen fragen sich ja heute: "Warum hat der das gemacht? Dass der andere Menschen einfach erschießt, wahllos?" und das wissen wir natürlich nicht für diesen einzelnen, aber die Erfahrung ist, das machen manchmal Menschen, die selber sich sehr klein fühlen und sich nicht geliebt fühlen und das Gefühl haben: "Ich kann mich nur wichtigmachen, indem ich Gewalt ausübe und dann mich mächtig zeige."

Man weiß darüber ein bisschen und natürlich, wenn sowas geschehen ist, hilft es nicht soviel. Was man aber natürlich machen kann, und was wirklich auch hilft, ist oft, das zu betrauern. Auch zum Beispiel Kerzen hinzustellen oder Blumen hinzulegen, das hilft, weil es so ein Symbol ist auch für das eigene Gefühl und damit gibt man dem eigenen Gefühl einen Platz.

