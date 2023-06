Stand: 30.06.2023 15:53 Uhr Kindernachrichten: Tödliche Pillen von Anina Pommerenke

Kinder: Ich habe gehört, dass mehrere Drogen in Deutschland im Umlauf sind und dass schon zwei Kinder daran leider verstorben sind. Ich weiß, dass Ecstasy ein Rauschmittel ist und wenn man davon zu viel hat, kann man auch sterben.

NDR Info Kindernachrichten: Es gibt Menschen, die nehmen diese Rauschmittel, weil sie glauben, dadurch bessere Laune zu bekommen, mehr leisten oder bei Partys länger feiern zu können. Doch: Drogen bestehen aus gefährlichen Stoffen, die süchtig machen und dem Körper sehr schaden können. Das gilt ganz besonders für Kinder und Jugendliche. Gerade im Labor aus künstlichen Stoffen hergestellte Drogen gelten als besonders gefährlich. Dazu gehört auch Ecstasy.

Kinder: Gefährlich an der Droge ist, wenn man die Droge kauft, weiß man nie, was da drinnen ist und das kann tödlich enden für Minderjährige und Jugendliche.

NDR Info Kindernachrichten: Die Droge ist verboten, aber sie wird trotzdem heimlich hergestellt und verkauft. Was in der Pille wirklich drin ist und wie stark die Drogen sind, wissen Käufer meist nicht. Diese Woche ist nun ein 13 Jahre altes Mädchen aus Neubrandenburg gestorben. Laut Polizei hatte sie eine blaue Ecstasy-Pille genommen. Dass sie eine tödliche Gefahr ist, sieht man der Pille nicht an, denn sie hat eine lustige Form und einen fast niedlichen Aufdruck. Auch andere Jugendliche, die diese Droge genommen hatten, sind in einem sehr schlechten Zustand und müssen in einer Klinik behandelt werden. Und es wird vermutet, dass auch der Tod einer 15-Jährigen mit Drogen zu tun hat. Für viele war es ein großer Schock, dass schon so junge Menschen in Kontakt mit Drogen kommen.

Kinder: In Gruppen der Jugendlichen wird es öfter weitergegeben und es wird auch gezielt an Jugendliche verkauft. Ich weiß, dass es sehr gefährlich ist, deswegen sollte man die Finger davonlassen.

