Stand: 29.07.2022 15:00 Uhr Kindernachrichten: Tipps zum EM-Finale von Anina Pommerenke

NDR Info Kindernachrichten: Nur noch ein Sieg – dann hätten es die Spielerinnen des deutschen Teams geschafft – sie wären Europas Fußball-Königinnen. Wir wollten von Tilda, Amelie und Isabelle vom „Ferienworkshop Kindernachrichten“ wissen: Was war bisher das Geheimnis des Erfolgs „unserer“ Frauen – und wie wird das Finale ausgehen?

Kind: "Ich glaube, die Frauen haben es ins Endspiel geschafft, weil sie sehr viel Stärke zeigen, gut im Training sind und sehr diszipliniert arbeiten."

Kind: "Ich glaube, weil es viel Training ist und toller Teamgeist und weil sie zusammenhalten."

Kind: "Wir haben eine sehr gute Trainerin, die nicht nur einen sehr guten Job macht, sondern auch emotional sehr mitfiebert und sich sehr freut, wenn wir Tore schießen. Ich mochte Merle Frohms, also die Torwartin, am liebsten im Turnier. Ich war ja selber lange Torwartin und wäre gerne so gut gewesen wie sie."

Kind: "Ich schätze, wir gewinnen 2:1."

Kind: "Ich befürchte leider, dass England 3:2 gewinnt."

Kind: "Ich könnte mir gut vorstellen, dass es ein hartes Spiel wird. Aber ich könnte mir vorstellen, dass wir es gewinnen könnten – so 2:1. Spätestens im Elfmeterschießen würden wir überlegen sein."

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Kindernachrichten | 30.07.2022 | 11:40 Uhr