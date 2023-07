Stand: 21.07.2023 16:05 Uhr Kindernachrichten: Tierisches Rätsel von Anina Pommerenke

Kinder: Ich habe gehört, dass es ein Video gibt, wo eine Löwin zu sehen ist, die ein Wildtier frisst. Man weiß nicht, wo die Löwin herkommt, kein Zoo und kein Zirkus vermissen die Löwin.

NDR Info Kindernachrichten: Diese Meldung hat für jede Menge Aufregung gesorgt! Besonders bei den Menschen im Süden Berlins und im brandenburgischen Ort Kleinmachnow. Dort soll die Löwin gesichtet worden sein. Zumindest gibt es das Gerücht, dass es sich um eine Löwin handelt, andere wollen einen Puma erkannt haben - manche haben Zweifel, dass es sich überhaupt um eine Raubkatze handelt. Die Polizei nimmt das Thema aber ernst und war in dieser Woche mit vielen Leuten im Einsatz: Mit Drohnen, Hubschraubern und Wärmebildkameras wurde nach dem Tier gesucht. Auch Tierärzte und Jäger haben geholfen. Die Anwohner sollen möglichst zuhause bleiben und auch auf ihre Haustiere aufpassen. Denn sollte es sich wirklich um ein Raubtier wie eine Löwin handeln, könnte das gefährlich werden.

Kinder: Löwen fressen zwanzig bis vierzig Kilogramm Fleisch auf einmal und können dann auch zwei bis drei Tage ohne Nahrung auskommen. Sie können so lang werden wie ein Erwachsener. Wenn Löwen jagen, können sie im Durchschnitt so schnell werden, wie ein fahrendes Auto in einer Stadt. Wenn Löwen mal gerade nicht auf Jagd sind, schlafen sie die meiste Zeit. Das führt dazu, dass sie durchschnittlich zwanzig Stunden am Tag schlafen.

NDR Info Kindernachrichten: Mittlerweile sind auch professionelle Tierspurensucher im Einsatz. Trotz der intensiven Suche gibt es bislang noch keine weiteren Hinweise, ob es sich wirklich um eine Raubkatze handelt und wo sie sein könnte.

