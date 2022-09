Stand: 09.09.2022 15:00 Uhr Kindernachrichten: Große Trauer von Jörgpeter von Clarenau

Kinder: Es kam eine sehr traurige Nachricht: Die Königin von England ist gestorben. Der neue König von England ist – früher war er Prinz Charles, jetzt ist er King Charles. Er heißt jetzt King Charles der III..

NDR Info Kindernachrichten: Die Königin ist tot - es lebe die Königin. Nach dieser uralten Regel wurde in dem Moment, als Queen Elizabeth, die Zweite, am Donnerstag starb, ihr ältester Sohn zum König von Großbritannien - und gleichzeitig zum Staatsoberhaupt von 14 weiteren Ländern, darunter Australien, Neuseeland und Kanada. Millionen Briten trauern aufrichtig um ihre Königin, die nicht nur respektierten, sondern sehr gemocht haben. Viele sagen, dass sie stolz waren, diese Queen an der Spitze des Staates zu wissen, und das eine unvorstellbar lange Zeit.

Kinder: Ich weiß noch, dass sie 96 Jahre alt geworden ist. Und sie hat auch 70 Jahre regiert. Die Queen, die bereist andere Länder und vertritt so zusagen Groß Britannien in anderen Ländern - politisch hat sie allerdings halt nichts zu sagen: Sie soll einfach nur so das Land ein bisschen vertreten.

NDR Info Kindernachrichten: Tatsächlich hat die Queen nicht regiert. Dafür gibt es in Großbritannien eine vom Volk gewählte Regierung und ein Parlament. Die Queen konnte also keine Gesetze machen und durfte politisch nichts entscheiden. Das ist so ähnlich wie mit dem deutschen Bundespräsidenten. Ihre wichtigste Aufgabe war es, ihr Land zu vertreten. Das hat sie großartig gemacht, sagen in diesen Tagen viele Staatsoberhäupter und Regierungschefinnen und -Chefs auf der ganzen Welt.

In Deutschland wurde die Queen besonders verehrt. Viele erinnern daran, wie sehr sie sich nach dem Zweiten Weltkrieg für die Aussöhnung der Deutschen und der Briten eingesetzt hat. Wie wichtig es ihr war, dass aus erbitterten Feinden wieder Freunde werden konnten, hat sie in einer Rede bei einem Deutschlandbesuch betont.

Queen Elizabeth II.: "Countries who once were enemies are now friends - working side by side for the peace and prosperity of us all."

NDR Info Kindernachrichten: Die Queen hat sich darüber gefreut, dass Briten und Deutsche sich gemeinsam für Frieden und Wohlstand einsetzen. Grund genug, feierlich das Glas zu erheben.

Queen Elizabeth II.: "Ladies and Gentlemen, I ask you to rise; to bring a toast to the people of Germany."

NDR Info Kindernachrichten: Zehn Tage lang wird in Großbritannien nun getrauert. Queen Elizabeth, die Zweite, wird immer in Erinnerung bleiben mit ihrer zurückhaltenden Art, ihrem liebenswerten Lächeln und ihrer manchmal mutigen Kleiderwahl.

Kinder: Sie wirkte eher klein und hatte sehr helle, weiße Haare und hat aber immer eigentlich sehr freundlich gewirkt. Sie hat immer so blau oder grüne Kleider an und dann immer noch so einen kleinen Hut, wo manchmal auch eine Feder drin steckt.

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Kindernachrichten | 10.09.2022 | 11:40 Uhr