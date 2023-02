Stand: 17.02.2023 18:00 Uhr Kindernachrichten: Suche nach Unterkünften von Gisela Former

Kinder: Es kommen immer noch viele Flüchtlinge aus der Ukraine nach Deutschland und seit längerer Zeit gibt es schon die Krise, dass es nicht viele Wohnräume gibt, wo die Ukrainer unterkommen können.

NDR Info Kindernachrichten: Die Zahl der Menschen, die ihre Heimat verlassen und als Flüchtlinge nach Deutschland kommen, ist stark gestiegen - vor allem wegen des russischen Krieges gegen die Ukraine. Es gibt aber auch viele Geflüchtete aus Ländern wie Afghanistan, dem Irak und Syrien.

Es wird ein immer größeres Problem, diese Menschen unterzubringen, denn schon vorher waren Wohnungen und Häuser knapp und deshalb oft teuer.

Kinder: Eigentlich war geplant, dass Deutschland mehr Häuser baut, doch das hat nicht geklappt und deshalb ist der Wohnraum jetzt sehr knapp. Deutschland hat sich vorgenommen, das war schon etwas länger her, mehr Wohnungen zu bauen, aber, also Deutschland hat nicht mal die Hälfte der Wohnungen gebaut.

NDR Info Kindernachrichten: Übrigens ist das besonders in großen, beliebten Städten wie Hamburg und Berlin nicht nur für Flüchtlinge ein Problem. Auch für andere wird es immer schwieriger, eine Wohnung zu finden, die sie sich leisten können.

Diese Woche haben Politiker aus der Bundesregierung, den Bundesländern und Städten darüber beraten, wie man die Probleme mit der Unterbringung der Flüchtlinge lösen kann. Eine Idee ist, auf mehr freie Grundstücke, die dem Staat gehören, Wohncontainer aufzustellen. Außerdem sollen die Menschen, die Schutz suchen, besser verteilt werden - auch in anderen Ländern. Bei dem Thema Flüchtlinge geht es auch darum, dass es genug Plätze in Kindergärten und Schulen für sie gibt, damit sie Deutsch lernen.

Kinder: Wir haben ein paar Ukrainer auf unserer Schule, die unsere Schule aufgenommen hat und in meiner Klasse haben wir eine Ukrainerin. Und die hat sehr schnell Deutsch gelernt. Das finde ich erstaunlich. Ich würde nie so schnell ukrainisch lernen. Deshalb Respekt, wirklich Respekt.

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Kindernachrichten | 18.02.2023 | 11:40 Uhr