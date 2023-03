Stand: 24.03.2023 18:00 Uhr Kindernachrichten: Suche nach Lösungen von Caren Busche

Kinder: Fachleute haben sich getroffen und Politiker, um sich zu beraten, wegen dem Klima. Viele Experten haben sich getroffen und sind sich immer noch einig, dass wir mehr für das Klima tun müssen, weil sonst wird der Klimawandel immer noch weiter steigen.

NDR Info Kindernachrichten: Diese Woche wurde viel über die Erderwärmung gesprochen und darüber, wie unser Klima besser geschützt werden kann. Denn es wurden zwei neue Berichte veröffentlicht: Zum Beispiel die Klimabilanz für das Jahr 2022. Jedes Jahr wird genau aufgeschrieben, wie warm es ist. Und Experten vom Deutschen Wetterdienst haben diese Woche gesagt: Das vergangene Jahr war nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa eines der wärmsten überhaupt. Die Fachleute sagen, dass man die Folgen der Klimaveränderungen in Deutschland zunehmend spüren kann.

Kinder: Überschwemmungen, Waldbrände.

NDR Info Kindernachrichten: Oder auch Trockenheit - und dadurch gibt es dann zum Beispiel schlechte Ernten und es fehlen Lebensmittel. Außerdem gab es diese Woche einen neuen Bericht des Weltklimarats. In diesem Bericht wurden Studienergebnisse aus den vergangenen Jahren zusammengefasst. Darin heißt es, dass wir dringend schneller sein müssen, beim Klimaschutz.

Denn die Erde erwärmt sich laut dem Bericht zu schnell und deswegen muss auch schnell mehr getan werden, sagen die Experten. Sonst wird es zu schnell zu warm, und es drohen viel schlimmere Hitzewellen, Dürren oder Naturkatastrophen.

Die Welt hat sich deswegen das 1,5 Grad Ziel gesetzt.

Kinder: Das heißt, dass die Temperaturen nicht höher als 1,5 Grad steigen sollten.

NDR Info Kindernachrichten: Im Vergleich zu der Zeit, als es zum Beispiel noch keine großen Fabriken gab. Und die Experten sagen, mit den jetzigen Klimaschutzmaßnahmen wird das kaum zu schaffen sein.

Kinder: Experten sind sich einig, dass man für diese Ziele ganz viel machen muss. Jeder einzelne könnte auch was tun, zum Beispiel jetzt mit dem Flugzeug weniger fliegen oder gar nicht. Und man könnte auch, statt viel Autofahren, einfach mit dem Fahrrad fahren oder wenn man jetzt in den Urlaub fährt mit dem Auto, vielleicht auch mit dem Zug fahren oder so.

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Kindernachrichten | 25.03.2023 | 11:40 Uhr