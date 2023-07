Stand: 14.07.2023 15:00 Uhr Kindernachrichten: Streik der Film-Stars von Jonas Valentin Weber

Kinder: Ich habe gehört, dass in Hollywood gestreikt wird - von den Schauspielern, weil sie mehr Geld haben wollen. Da geht es nicht nur um die großen Schauspieler, sondern auch um die Schauspieler, die nicht so bekannt sind und nicht so viel Geld verdienen.

NDR Info Kindernachrichten: Für die meisten Schauspielerinnen und Schauspieler ist ihr Beruf harte Arbeit - auch in Hollywood. Nur ganz ganz wenige sind so bekannt wie Jennifer Lawrence oder Brad Pitt, die für einen Film Millionen Dollar bekommen. Die meisten verdienen viel weniger. Und die wollen jetzt erstmal nicht mehr arbeiten, bis sie von den großen Studios - wie Universal, Disney oder Netflix, die die Filme und Serien machen und bezahlen - mehr Geld bekommen. Und sie machen sich Sorgen, dass echte Schauspieler bald auch durch von Computern gemachte Figuren ersetzt werden könnten – also, dass ihre Jobs durch "künstliche Intelligenz" weggespart werden.

Und nicht nur die Schauspieler in Hollywood haben sich mit den Studio-Bossen angelegt:

Kinder: Die Drehbuch-Autoren, die streiken schon seit Wochen. Drehbuchautoren schreiben die Bücher, die dann die Schauspieler nachstellen. Für die Film-Industrie heißt das, dass die Filme nicht weitergedreht werden können. Das könnte für uns auch Konsequenzen haben, dass die Serien und auch Filme verspätet rauskommen.

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Kindernachrichten | 15.07.2023 | 11:40 Uhr