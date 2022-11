Stand: 11.11.2022 11:15 Uhr Kindernachrichten: Stimmungshoch im Norden von Caren Busche

Kinder: Eine Umfrage diese Woche hat gezeigt, dass die Menschen in Schleswig-Holstein besonders glücklich sind.

NDR Info Kindernachrichten: Diese Woche wurde der sogenannte Glücksatlas vorgestellt. Für diese Studie wurden viele Menschen gefragt, wie glücklich sie sind. Und die Menschen zwischen Nord- und Ostsee lagen dabei mal wieder vor allen anderen. Hamburg kommt auf Platz vier, Niedersachsen auf Platz sieben. Mecklenburg-Vorpommern liegt ganz weit hinten.

Wir haben Mia, Annika, Jonna und Felix gefragt: Wann erlebt ihr ein plötzliches Glücksgefühl?

Felix: Ich freue mich sehr, wenn wir am Nachmittag keine Hausaufgaben aufhaben und ich dann selber mich verabreden kann oder einen freien Nachmittag habe.

Jonna: Ich freu mich auch sehr, wenn wir nicht so viele Hausaufgaben auf haben und ich hab ne Hockeymannschaft und ich freue mich total, wenn wir dort immer Spiele gewinnen.

Annika: Also ich freu mich immer, wenn wir zu meiner Familie fahren, weil die haben auch Haustiere und ich mag es da immer und die haben einen großen Garten. Also ich freue mich immer, wenn wir da sind.

Mia: Also ich freu mich eigentlich meistens an meinem Geburtstag, da darf ich machen, was ich will.

NDR Info Kindernachrichten: Viele sind auch an den Morgenden in dieser Woche durcheinandergekommen. Das ging auch den Kindern aus der Klasse 5 des Lessinggymnasiums in Norderstedt so. Da dachten welche, sie hätten glatt verschlafen.

Kind: "...dann bin ich zu Papa und meinte "Papa, Du wolltest mich um neun wecken!“ - und er meinte: "Es ist erst acht!“."

Kind: "Jetzt ist es halt schon hell, wenn ich zur Schule fahre und dann dachte ich den ersten Morgen, als es so hell war: Hey, warum ist es jetzt so hell?"

Kind: "Wenn es morgens hell ist, dann denke ich immer: Oh Gott, jetzt bin ich zu spät dran!"

