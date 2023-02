Stand: 03.02.2023 18:00 Uhr Kindernachrichten: Start ins zweite Halbjahr von Jonas Valentin Weber

NDR Info Kindernachrichten: An allen Schulen bei uns im Norden hat es jetzt Zeugnisse gegeben. Als letztes war das jetzt in Mecklenburg-Vorpommern der Fall, wo man sich jetzt erstmal über die Winterferien freut. Danach geht es genauso wie schon in Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Hamburg ins zweite Halbjahr. Und das ist für viele eine Chance vielleicht auch in den Fächern, in denen man nicht so gut ist, besser zu werden - wir wollten von Ben, Eva, Liah und Felix aus den 6. und 7. Klassen der Kinder- und Jugendkunstakademie Rostock-Kassebohm wissen:

Hast du Tipps und Tricks, wie man in der Schule besser werden beziehungsweise wie man bessere Noten bekommen kann?

Kind: "Mein Tipp sind zum Beispiel Lern-Apps, da kann man dann gucken, wie stehe ich in dem Fach und kann sich dann dementsprechend auch auf Einzelheiten vorbereiten."

Kind: "Mein Tipp ist es, wenn man jetzt ohne Handy, Internet, was-weiß-ich, lernt, nicht nur das auswendig zu lernen, sondern einmal alles abzufragen."

Kind: "Mein Tipp wäre, mit seinen Eltern zu lernen, da die auch einiges sehr gut erklären können."

Kind: "Mir fiel es früher total schwer, Vokabeln zu lernen, auch das Vokabel-Heft fand ich nicht so ansprechend. Dafür gibt es aber auch Apps und seit ich diese Vokabel-Trainer-Apps habe, schreibe ich in Vokal-Tests nur noch Einsen und Zweien."

