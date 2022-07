Stand: 15.07.2022 15:00 Uhr Kindernachrichten: Starker Start in die Europameisterschaft von Caren Busche

Kinder: Ich hab mitbekommen, dass die deutsche Fußballnationalmannschaft der Frauen ziemlich gut in die Europameisterschaft gestartet ist. Das erste Spiel, was sie gespielt haben, das war gegen Dänemark, da haben sie 4:0 glaube ich gewonnen. Und beim zweiten Spiel, da haben sie mit 2:0 gegen Spanien gewonnen.

Und dadurch, dass Deutschland jetzt zweimal hintereinander eine sehr starke Leistung abgerufen hat, wird Deutschland jetzt auch mit zu den Favoriten, neben größeren Nationen, größeren Frauenfußball-Nationen wie England gezählt.

England ist auch ziemlich gut, die haben das letzte Spiel, was sie gespielt haben, 8:0 gegen Norwegen gewonnen.

NDR Info Kindernachrichten: Heute Abend geht es für die deutsche Mannschaft im letzten Gruppenspiel gegen Finnland. Aber sie haben jetzt schon das Viertelfinale erreicht. Trotzdem wollen die Deutschen natürlich gewinnen.

Kinder: Mir macht es Spaß, das zu gucken, weil es ist ja fast so wie bei den Männern, aber die Frauen, die haben halt nicht so viel Körperkontakt und das finde ich ein bisschen besser als bei den Männern.

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Kindernachrichten | 16.07.2022 | 11:40 Uhr