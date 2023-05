Stand: 19.05.2023 15:00 Uhr Kindernachrichten: Spannung nach Türkei-Wahl von Anina Pommerenke

Kinder: In der Türkei gab es eine große Wahl, aber der Sieger steht noch nicht fest. Die Wahl war sehr knapp und die Menschen müssen bald nochmal abstimmen.

NDR Info Kindernachrichten: In der Türkei haben die Menschen ein neues Parlament gewählt. Und sie konnten über das wichtigste und mächtigste Amt im Land abstimmen, den Staatspräsidenten.

Kinder: Der bisherige Präsident der Türkei ist Erdogan.

NDR Info Kindernachrichten: Erdogan ist sehr umstritten. Seine Gegner werfen ihm vor, dass er Leute, die nicht seiner Meinung sind, bedroht und sogar ins Gefängnis werfen lässt. Außerdem hat er dafür gesorgt, dass er Einfluss darauf nehmen kann, was in türkischen Fernsehsendern, im Radio oder in Zeitungen des Landes über seine Politik gesagt wird. Doch Erdogan hat auch viele Anhänger, die sagen, dass er ein starker Regierungschef ist. Viele Menschen in Deutschland haben die Wahl gebannt verfolgt.

Kinder: Ich habe gehört, dass auch Türken mit einem Pass aus der Türkei – also auch aus Deutschland und anderen Ländern wählen dürfen.

NDR Info Kindernachrichten: Und: der Wahlabend war ein richtiger Krimi. Erdogan hat mehr Stimmen bekommen, als Fachleute erwartet hatten. Aber nicht genug, um schon nach der ersten Runde der Sieger zu sein. Deswegen kommt es in einer Woche zu einer so genannten Stichwahl. Da stehen nur noch die beiden Kandidaten zur Wahl, die bisher die meisten Stimmen bekommen haben. Dann muss Erdogan noch einmal gegen seinen Herausforderer Kemal Kilicdaroglu antreten.

