Stand: 29.07.2022 15:00 Uhr Kindernachrichten: Sorge um einen erschöpften Planeten von Anina Pommerenke

Kinder: Diese Woche war ein besonderer Tag: Offiziell haben alle Menschen auf der Erde die gegebenen Ressourcen aufgebraucht.

NDR Info Kindernachrichten: Diesen Tag nennt man auch den Erdüberlastungstag. Von jetzt an verbraucht die Menschheit mehr natürliche Ressourcen, als bis Ende des Jahres nachwachsen können. Zu natürlichen Ressourcen zählen Tiere und Pflanzen, Flüsse, Seen, Wälder - die sind ja besonders wichtig für das Klima, weil sie Sauerstoff produzieren. Aber auch Rohstoffe wie Öl und Erdgas, die wir zum Beispiel zum Autofahren oder Heizen brauchen. Besonders groß ist der Verbrauch in reichen Ländern, wie den USA oder Deutschland.

Kinder: Ich finde es unangenehm, dass man das Gefühl hat, es könnte Probleme geben. Die Welt ist eben auch nicht so, dass sie alles nacharbeiten kann wie eine Fabrik. Natürlich löst es irgendwie Angst aus, aber auch einen Effekt, dass man sagt, man kann ja selber was dafür tun! Wenn man sich Hände wäscht, muss das Wasser ja nicht unbedingt warm sein. Deswegen einfach das Wasser auf kalt drehen, dann verbraucht man wenigstens schon mal ein bisschen weniger warmes Wasser. Man könnte auch kälter duschen, das ist auch kein Weltuntergang. Immer daran denken, das Licht auszuschalten, wenn man aus einem Raum rausgeht. Allgemein aufpassen, auch Kleinigkeiten helfen immer.

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Kindernachrichten | 30.07.2022 | 11:40 Uhr