Kindernachrichten: Sonnencreme gratis

Kinder: In den Niederlanden gab es jetzt eine gute Idee und zwar dass jetzt an den Stränden und in der Stadt Spender mit Sonnencreme stehen. Sonnenbrand ist auch nicht so angenehm für die Haut. Wenn mann Sonnenbrand bekommt und das öfter passiert, kann man da auch Hautkrebs bekommen.

NDR Info Kindernachrichten: Experten sind sich einig: es ist wichtig, die Haut vor Verbrennungen zu schützen. Vor allem Kinderhaut. Und das ist einer der Gründe, warum in den Niederlanden jetzt Sonnencreme-Spender aufgestellt werden, zum Beispiel in Schulen, Sportvereinen oder auch in Parks.

Wir haben Helene, Annika, Jim und Felix gefragt: findet ihr es nervig, dass euch die Erwachsenen ans Eincremen erinnern? Oder seid ihr vielleicht gar nicht stundenlang in der Sonne? Oder wie schützt ihr euch vor einem Sonnenbrand?

Kind: "Also natürlich ist es ein bisschen nervig, wenn man immer dran erinnert wird, aber wenn man mal selber drüber nachdenkt, dann merkt man, dass es ja sinnvoll ist."

Kind: "Also, die machen es ja auch nicht zum Nerv, sondern meinen es ja auch einfach nur gut. Und deswegen creme ich mich auch einfach halt ein, weil so schlimm ist es nicht."

Kind: "Ja, ich finde, es hilft zwar, aber ich finde es halt auch schon ziemlich nervig, wenn man sich dann irgendwie eincremen muss, aber man weiß halt nicht, ob man einen Sonnenbrand bekommen hätte überhaupt."

Kind: "Ja, also es ist schon nervig, aber es ist ja auch wirklich gut zum Schutz. Meine Eltern, die nerven mich sehr doll damit, weil ich hab eine sehr empfindliche Haut. Und dann muss ich auch ganz viele Lagen übereinander manchmal und das nervt mich dann schon. Aber wenn ich nur einmal mich eingecremt habe, dann kriege ich schon einen Sonnenbrand und dann nervt mich das und dann weiß ich, ok, das ist eigentlich gar nicht so falsch sich einzucremen."

