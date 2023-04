Stand: 14.04.2023 15:00 Uhr Kindernachrichten: Sonne, Regen, Wind von Caren Busche

NDR Info Kindernachrichten: Wir sind mitten drin - im April - eigentlich haben wir schon Frühling, aber das Wetter war in der vergangenen Woche ganz schön ungemütlich. Typisches Aprilwetter, würden viele sagen. Es gab viel Regen und Wind, aber zwischendurch auch wärmende Sonnenstrahlen. Wir haben die Kinder aus der Klasse 6e der Geschwister-Scholl-Stadtteilschule in Hamburg gefragt: "Seid ihr auch schon frühlingsungeduldig?"

Kind: "Also, ich ärgere mich schon über das schlechte Aprilwetter, weil ich freue mich extrem auf den Sommer, weil ich will wieder schwimmen gehen, ins Freibad gehen und ich mag Regen auch tatsächlich nicht so gerne, weil es liegt nicht am Nassen, ich mag Regen einfach nicht."

Kind: "Ich komme eigentlich aus Spanien, aus Madrid, und da ist immer eigentlich besseres Wetter als hier in Deutschland. Und das gute Wetter vermisse ich eigentlich schon, besonders im Winter."

Kind: "Ich bin eigentlich nicht frühlingsungeduldig. Aber Sonne möchte ich trotzdem, Eis essen, schwimmen gehen und so weiter. Ich mag das nicht, wenn das Wetter immer so schnell wechselt, immer Regen, vielleicht sogar Hagel, Schnee, dann wieder Sonne, man weiß nicht, was man anziehen kann."

Kind: "Aber ich freu mich auf jeden Fall auch schon auf den Sommer, weil ich liebe Schwimmen über alles, Eis essen und so mache ich auch gerne. Aber wenn man jetzt zu Hause ist oder so, ist es halt auch irgendwie gemütlich, wenn es draußen regnet oder stürmt oder hagelt oder so."

