Stand: 15.07.2022 15:00 Uhr Kindernachrichten: Sollten wir wieder öfter Maske tragen? von Anina Pommerenke

Kinder: In den letzten Tagen und Wochen haben viele Menschen wieder Corona bekommen.

NDR Info Kindernachrichten: Immer wieder hört man im Freundes- und Bekanntenkreis, dass sich wieder jemand mit dem Corona-Virus infiziert hat. Offiziell sind die sogenannten Inzidenzen zwar in vielen Bundesländern gesunken. Die Inzidenzen geben an, wie viele Menschen sich auf 100.000 Einwohner in den letzten sieben Tagen angesteckt haben. Das liegt aber auch daran, dass nicht mehr alle Infizierte einen PCR-Test machen müssen – nur die fließen aber in die Statistik ein. Experten glauben daher, dass es viel mehr Fälle gibt, als aus den offiziellen Zahlen hervorgeht.

Zum Beispiel haben Arbeitgeber wegen der vielen kurzfristigen Krankmeldungen das Problem, dass sie nicht mehr alle Schichten besetzen können. So sind schon Busverbindungen und Flüge ausgefallen. Und auch Hotels und Restaurants fehlen Menschen in der Küche und im Service. Die Corona-Lage bleibt also schwierig – und nach Niedersachsen haben diese Woche auch Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern die geltenden Schutz-Regeln verlängert - zunächst bis Mitte August.

Kinder: In Bussen und Bahnen wird immer noch Maske getragen. Vielleicht sollte man auch in Supermärkten und Läden wieder eine Maske tragen.

NDR Info Kindernachrichten: Weil sich viele Experten Sorgen machen, wie sich die Corona-Lage im Herbst entwickelt, wenn sich Erkältungen ohnehin noch viel schneller verbreiten, wird auch schon wieder darüber diskutiert, ob es dann eine generelle Maskenpflicht für Innenräume geben sollte.

