Stand: 16.06.2023 15:53 Uhr Kindernachrichten: Seit Wochen kaum Regen von Caren Busche

Kinder: In letzter Zeit war es sehr trocken, es hat sehr wenig geregnet. Das ist eigentlich ziemlich schön, dass die Sonne geschienen hat, weil da kann man viel mehr machen. Und bei Regen ist halt alles immer nicht so cool. Also wenn man draußen Fußball spielt oder so ist Regen halt nicht so cool wie wenn die Sonne scheint.

Oder man kann auch ins Freibad gehen, wenn die Sonne scheint.

Aber man merkt ja auf Feldern, zum Beispiel auch für die Bauern ist das ganz schlecht, wenn es so trocken ist. Das gab es ja schon manchmal. Aber noch ist ja auch noch nicht richtig der Sommer. Aber wenn alles trocken ist, dann können manche Pflanzen sterben und es braucht halt Wasser, damit die besser wachsen.

NDR Info Kindernachrichten: Blauer Himmel über Norddeutschland, sommerliche Temperaturen. Viele freuen sich darüber, aber gleichzeitig sorgt die Hitze auch für Probleme. Denn es hat zwar viel geregnet im Frühjahr – aber nicht genug – und seit mehreren Wochen regnet es jetzt fast überall zu wenig. Und das merken nicht nur Landwirte, wenn sie auf ihre Felder schauen, sondern auch die Gartenbesitzer.

Kinder: Unsere Nachbarn, die haben einen Rollrasen, der sah im Winter total gut aus, aber jetzt hat er schon sehr viele graue, braune Stellen. Wir sprengen den Rasen manchmal, deswegen ist er eigentlich auch grün. Aber ich hab auch gehört, dass man den Rasen auch nicht mehr sprengen soll, weil das zu viel Wasser verschwendet.

NDR Info Kindernachrichten: Denn Wasser ist kostbar. Deswegen kann es dazu kommen, dass zum Beispiel Rasensprengen eingeschränkt wird. In einzelnen Regionen ist das auch schon so. Und Experten sagen, wer etwa seinen Garten wässert, sollte darauf achten, kein Trinkwasser zu verschwenden.

Kinder: Meine Oma hat mir mal erzählt, man sollte die Pflanzen nicht gießen, wenn es zu heiß ist und auch die Sonne brennt, weil dann verdunstet das Wasser zu schnell und man sollte es möglichst abends oder ganz früh morgens machen.

